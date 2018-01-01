يا ربي السلامة.. أستاذ رشوه بالماء القاطع بورززات..وهو في حالة خطيرة ﻿

اهتزت مدينة ورززات يومه الأربعاء، على وقع جريمة بشعة، أبطالها شخصان، كان على دراجة نارية، أقدما على رمي أستاذ بقنينة ''الماء القاطع''، ما تسبب في إصابته بجروح جد خطيرة.

''شوف تيفي''

اهتزت مدينة ورززات يومه الأربعاء، على وقع جريمة بشعة، أبطالها شخصان، كان على دراجة نارية، أقدما على رمي أستاذ بقنينة ''الماء القاطع''، ما تسبب في إصابته بجروح جد خطيرة.

وحسب مصادر محلية فإن الأمر يتعلق بأستاذ يدرس بالإعدادية الثانوية المجد بورززات، أصيب بحروق جد خطيرة، على مستوى الوجه، وقد تم نقله إلى مستشفى المدينة قبل نقله إلى المستشفى الجامعي بمراكش نظرا لخطورة حالته.

وأضافت المصادر ذاتها أن المصالح الأمنية، فتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات هذه النازلة وأيضا للكشف عن هوية المتورطين في هذا الفعل الإجرامي.