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هذا مصير شاب تورط في جريمة قتل بطنجة

بتاريــخ : 4 يناير 2018 / 03:13 هذا مصير شاب تورط في جريمة قتل بطنجة | حوادث و حقوق
هذا مصير شاب تورط في جريمة قتل بطنجة
تمكنت فرقة الأبحاث التابعة للأمن العمومي بالمنطقة الأمنية لطنجة المدينة ليلة الثلاثاء - الأربعاء، من توقيف شاب مبحوث عنه، لتورطه في جريمة قتل.

''شوف تيفي''

تمكنت فرقة الأبحاث التابعة للأمن العمومي بالمنطقة الأمنية لطنجة المدينة ليلة الثلاثاء - الأربعاء، من توقيف شاب مبحوث عنه، لتورطه في جريمة قتل.

وأكد مصدر أمني لـ ''شوف تيفي'' أن الموقوف ''ع. م'' مبحوث عنه لتورطه في قضية تتعلق بالضرب و الجرح المفضي للوفاة، مشيرا إلى أنه كان فارا منذ ارتكابه لجريمة قتل قبل ثلاثة أشهر بحومة الواردة في حق أحد الشباب بمشاركة صديقه الذي تم توقيفه في الحين.

وأوضح ذات المصدر أن الوقوف تم ترصده من طرف فرقة الأبحاث بمجرد عودته لمنزلهم بالحي الجديد ليتم توقيفه .

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي فرقة الأبحاث التابعة للأمن العمومي طنجة

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