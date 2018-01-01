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ياميق غائب عن مباراة الأسود أمام موريتانيا

بتاريــخ : 4 يناير 2018 / 02:27 ياميق غائب عن مباراة الأسود أمام موريتانيا | سبور
ياميق غائب عن مباراة الأسود أمام موريتانيا
يغيب مدافع الرجاء البيضاوي والمنتخب المحلي جواد ياميق عن مباراة افتتاح كأس إفريقيا للمنتخبات المحلية المقامة بالمغرب شهر يناير الجاري بملاعب المملكة المغربية .

شوف سبور

يغيب مدافع الرجاء البيضاوي والمنتخب المحلي جواد ياميق عن مباراة افتتاح كأس إفريقيا للمنتخبات المحلية المقامة بالمغرب شهر يناير الجاري بملاعب المملكة المغربية .

وحسب جريدة الأحدات المغربية الصادرة يوم غد الخميس ، فاللاعب جواد ، سيغيب عن مباراة المنتخب الوطني أمام المنتخب الموريتاني بسبب جمعه لإنذارين ضد المنتخب المصري خلال الدور الإقصائي الأخير المؤهل للشان .

وبالرغم من احتضان المغرب للشان ومشاركة المحليين باعتبارهم البلد المنظم ، فإن الكاف اعتمدت على البطاقتين الصفراوين التي تحصل عليهما مدافع الرجاء البيضاوي الذي سيغيب عن المباراة الأولى .

يذكر أن جمال السلامي سيعتمد على المدافع مروان الهدهودي لاعب الدفاع الحسني مكان المدافع جواد ياميق خلال مباراة الافتتاح أمام منتخب موريتانيا.

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المغرب شوف سبور جواد ياميق غياب

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