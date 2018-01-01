ياميق غائب عن مباراة الأسود أمام موريتانيا ﻿

يغيب مدافع الرجاء البيضاوي والمنتخب المحلي جواد ياميق عن مباراة افتتاح كأس إفريقيا للمنتخبات المحلية المقامة بالمغرب شهر يناير الجاري بملاعب المملكة المغربية .

شوف سبور

يغيب مدافع الرجاء البيضاوي والمنتخب المحلي جواد ياميق عن مباراة افتتاح كأس إفريقيا للمنتخبات المحلية المقامة بالمغرب شهر يناير الجاري بملاعب المملكة المغربية .

وحسب جريدة الأحدات المغربية الصادرة يوم غد الخميس ، فاللاعب جواد ، سيغيب عن مباراة المنتخب الوطني أمام المنتخب الموريتاني بسبب جمعه لإنذارين ضد المنتخب المصري خلال الدور الإقصائي الأخير المؤهل للشان .

وبالرغم من احتضان المغرب للشان ومشاركة المحليين باعتبارهم البلد المنظم ، فإن الكاف اعتمدت على البطاقتين الصفراوين التي تحصل عليهما مدافع الرجاء البيضاوي الذي سيغيب عن المباراة الأولى .

يذكر أن جمال السلامي سيعتمد على المدافع مروان الهدهودي لاعب الدفاع الحسني مكان المدافع جواد ياميق خلال مباراة الافتتاح أمام منتخب موريتانيا.