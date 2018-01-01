أنس عزيم يعود لأحضان أولمبيك خريبكة قادما من الدوري السعودي ﻿

وقع اللاعب أنس عزيم المدافع السابق للجيش الملكي و القادم من فريق الشعلة السعودي عقدا لمدة موسمين رفقة فريق أولمبيك خريبكة الذي سبق وانضم إليه بداية الموسم الحالي قبل الرحيل نحو الدوري السعودي .

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وقع اللاعب أنس عزيم المدافع السابق للجيش الملكي و القادم من فريق الشعلة السعودي عقدا لمدة موسمين رفقة فريق أولمبيك خريبكة الذي سبق وانضم إليه بداية الموسم الحالي قبل الرحيل نحو الدوري السعودي .

وحسب صفحة أولمبيك خريبكة على موقع فيسبوك فإن اللاعب عزيم عاد إلى صفوف الفريق الفوسفاطي الذي غادره الصيف الماضي نحو الدوري السعودي ، الشيء الذي فاجأ المدرب آيت جودي الذي كان يضع اللاعب ضمن اهتماماته المشاركة في التربص الإعدادي الذي كان في مدينة أكادير .

ولم تحدد إدارة أولمبيك خريبكة قيمة العقد لتكتفي فقط بنشر خبر توقيع اللاعب لموسمين قادما من الشعلة السعودي .

ويحتل فريق أولمبيك خريبكة المركز 13 في سبورة ترتيب بطولة اتصالات المغرب برصيد 16 نقطة ، ويسعى خلال الشطر الثاني من البطولة إلى الاقتراب من المقدمة والمنافسة على اللقب الثاني في تاريخه .