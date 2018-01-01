التوظيف بـ''الكونطرا'' يعمق الأزمة ..ويهدد بإفلاس الصندوق المغربي للتقاعد ﻿

تستمر حكومة سعد الدين العثماني في نهج سياسة التقشف لمحاولة ملأ الفراغ الذي خلفته سياسة عبد الإله ابن كيران في صناديق التقاعد، خصوصا في قطاع التعليم الذي يعتبر من القطاعات التي تشمل أكبر عدد من

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تستمر حكومة سعد الدين العثماني في نهج سياسة التقشف لمحاولة ملأ الفراغ الذي خلفته سياسة عبد الإله ابن كيران في صناديق التقاعد، خصوصا في قطاع التعليم الذي يعتبر من القطاعات التي تشمل أكبر عدد من الموظفين في القطاع العام، بعد تسريع وثيرة التوظيف بـ''الكونطرا'' في السنوات الأخيرة.

وكانت الحكومة السابقة قد اعتمدت هذا القرار لإنقاذ الصندوق المغربي للتقاعد، بعد رفعها سن التقاعد تدريجيا إلى 63 سنة ورفع نسبة الاقتطاعات، وقد عبرت النقابات التعليمية عن أسفها من الوضعية التي آل إليها صندوق المعاشات بعد تقليص التوظيف في القطاع العام.

وقال مصطفى الباكوري عضو التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد ''مادام المتعاقدون لا يعتبرون موظفين رسميين وليسوا منخرطين بالصندوق المغربي للتقاعد، فإن القرار سيؤدي الى انخفاض قيمة المساهمات مقابل ارتفاع نسبة المتقاعدين المستفدين'' مشيرا إلى أن التعاقد سيعمق من الأزمة المفتعلة مادام الموظفون المتعاقدون لا يعتبرون منخرطين في الصندوق المغربي للتقاعد.

وأكد نفس المتحدث بأن رفع سن التقاعد إلى 63 معناه أن ''الموظف هو من سيتحمل تبعات الأزمة المفتعلة للصندوق المغربي للتقاعد رغم أنه يؤدي مساهماته للصندوق والضريبة عن الدخل بشكل قار ومنتظم، إلا أنه سيؤدي لوحده فاتورة ''تخريب'' أنظمة التقاعد وذلك بالعمل لأطول مدة والرفع من منسوب مساهماته، كل ذلك مقابل معاش لا يستطيع أن يضمن الحياة الكريمة للموظفين بعد إحالتهم على المعاش في أرذل العمر''.

ويرى الباكوري أن الحل في إصلاح الوضعية يستدعي ضرورة وضع أداء الدولة المغربية لمستحقاتها تجاه الصندوق المغربي للتقاعد منذ الاستقلال، وإرجاع مدخرات الصندوق التي تفوق مائة مليار إلى حقيبة الصندوق لتكون رهن إشارة الموظفين وفتح باب التوظيف أمام المعطلين بدل التعاقد.