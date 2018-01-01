خاصنا نعرفوا تاريخنا الذهبي ...هاهي أسرار ''حارة المغاربة'' بقلب القدس الشريف ﻿

أسرار'' حارة المغرب'' التي استقرت بها أسر الزاوي الجربي الدكالي، الشاوي، الفلالي، السباعي، الفاسي، الضراوي، التوتي، السرغيني،

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أسرار'' حارة المغرب'' التي استقرت بها أسر الزاوي الجربي الدكالي، الشاوي، الفلالي، السباعي، الفاسي، الضراوي، التوتي، السرغيني،

السويسي،التازي،الحلفاوي،الشنقيطي،الفكيكي،التيجاني،المصلوحي،الجبلي،الخطيب... وغيرها من الأسر المغربية التي قطنت بجوار القدس منذ التاريخ، حيث كانت الهجرة من أجل الحج والعلم والاستقرار ومن أجل الجهاد فالتاريخ يذكر أن صلاح الدين الأيوبي، وإبان معركة تحرير القدس بعث إلى يعقوب المنصور الموحدي يطلب نجدته بعد حصار من قبل الألمان، لسواحل فلسطين فأغاثه السلطان الموحدي بـ 180 سفينة حربية تحمل على متنها العدة والعتاد وآلاف المغاربة المتطوعين للقتال، وقامت معارك ضارية يدرسها الغرب في تاريخ الحروب الصليبية، قتل فيها حوالي 3000 مغربي، جثامينهم شاهدة عليهم في البر والبحر الفلسطيني، ونجا منهم الآلاف بعد انتصار مدوي بعد تحرير القدس ومكافأة لهم على بسالتهم أمر صلاح الدين الأيوبي بمنحهم وقفا عبارة عن أرض مجاورة للقدس، مساحتها 45 ألف مربع وجاء بعده ابنه الملك الفضل نور الدين الذي أعطى أمره بتأسيس حارة المغاربة، والتي قطنت بها آلاف الأسر المغربية، وأصبح ذلك الوقف موثقا لذى الأوقاف الاسلامية بفلسطين بوثيقة قضائية بأنها أرض مغربية إلى أبد الأبدين.

لقد تحولت حارة المغاربة إلى مباني متينة وقائمة على أسس قوية، عندما جاءها الدعم من متصوفة وأثرياء مثل أبو مدين المغربي، الذي أوقف قرية كارم بفلسطين وجسرا لصالح سكان الحي، ووقف لها العالم المصمودي السلطان أبو الحسن المريني إلى أن أصبحت حارة غنية بصناعتها ومستواها الدراسي الرفيع وزواياها وعلمائها وحياتها الهانئة والراغذة، فعاش المغاربة طيلة 8 قرون في أمن وسلام وبيدهم مفتاح باب المغاربة الذي يطل على صحن المسجد الأقصى وهو الباب الذي أسري منه الرسول عليه الصلاة والسلام عندما ولج على ظهر البراق إلى المسجد الأقصى ليصلي بالانبياء.. وولج منه عمر بن الخطاب بعد فتح القدس.. بل ولج منه ملوك وأمراء وعلماء وصالحون إلى وقت قريب كان الفلسطينيون يلجون منه للصلاة في المسجد الأقصى.

لكنه اليوم أصبح جزءا من حائط المبكى بعد ان استولى موشي دايان وزير الدفاع الإسرائيلي على مفاتيحه بالقوة بعد نكسة 1967، وهدمت حارة المغاربة وهجرت الأسر المغربية ومن بقي منها يعيشون الاضطهاد يوما بعد يوم.. وحل الخراب..

في عدد جديد من جريدة المشعل الأسبوعية تكتشفون التاريخ المشرق، وماهي أسرار حارة المغاربة وباب المغاربة، وماهي مآلاتهما في وقتنا الراهن، وماهي الشواهد المغربية في القدس منذ 8 قرون...فمتى سيعود السيل إلى مجراه ويعود المغاربة إلى حارتهم...؟