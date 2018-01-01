الاتحاد العام لمقاولات المغرب ينفي حصوله على قطعة أرضية بمنطقة العيون ﻿

نفى الاتحاد العام لمقاولات المغرب الاخبار التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام ، والتي تفيد أن الحكومة تخطط لإصدار مرسوم يمنح للاتحاد العام لمقاولات المغرب 70 هكتارا في منطقة العيون بوجدور الساقية

شوف تيفي

نفى الاتحاد العام لمقاولات المغرب الاخبار التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام ، والتي تفيد أن الحكومة تخطط لإصدار مرسوم يمنح للاتحاد العام لمقاولات المغرب 70 هكتارا في منطقة العيون بوجدور الساقية الحمراء لتحقيق منطقة حرة للتصدير.

وفي بلاغ له اليوم الأربعاء توصلت قناة ''شوف تيفي'' بنسخة منه أكد الاتحاد العام لمقاولات المغرب ، “أنه لم يستفد من أي قطعة أرضية وأنه لم يتقدم بأي طلب إلى الحكومة أو السلطات المحلية للمنطقة”.

وجاء في نفس البلاغ أن الاتحاد قام في مارس 2015، وبشراكة مع وزارة الداخلية والسلطات المحلية الإقليمية بمبادرة تضامنية ومواطنة تم من خلالها تعبئة الاستثمارات لصالح مناطق الجنوب، مبرزا أن هذه المبادرة مكنت من جذب 6,18 مليار درهم من الاستثمارات الملموسة وخلق 13,109 فرصة شغل.مضيفا أنه ” نبه آنداك إلى التأخير الذي سجله تحقيق الشطر الثاني من المنطقة الصناعية المرسى في العيون، التي كانت ستستقبل مجموعة من الاستثمارات المبرمجة من طرف رجال الأعمال من مختلف مناطق المملكة”، ملاحظا أن يكون هذا التنبيه الأخير ” قد خلف لبسا لدى بعض المنابر الإعلامية الوطنية “.