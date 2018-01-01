الموزع الحمداوي دخل طول وعرض في الغفولي والسرحاني ﻿

انتقد الموزع جلال الحمداوي في تصريحات إعلامية، كلمات أغاني الفنانين زكرياء الغفولي وأيمن السرحاني، وخاصة أغنية ''الشكامة'' التي تعتبر ''عيبا'' شرق المغرب.

''شوف تيفي''



انتقد الموزع جلال الحمداوي في تصريحات إعلامية، كلمات أغاني الفنانين زكرياء الغفولي وأيمن السرحاني، وخاصة أغنية ''الشكامة'' التي تعتبر ''عيبا'' شرق المغرب.

وأشار الموزع الموسيقي جلال الحمداوي في تصريحه لراديو دوزيم في تعليقه على أغنية ''الشكامة'' إلى أن زكرياء الغفولي له إمكانية صوتية كبيرة، وقدم أعمالا مهمة سابقا، وكلمات الأغنية الجديدة غير مناسبة له.

ومن جهة أخرى، استغل الحمداوي الفرصة للإشارة إلى أن أيمن السرحاني، له كاريزما وحضور، وحققت أغنيته ''نبغي تجيني بالسورفيت'' نجاحا كبيرا، إلا أن الأمر الوحيد الذي يؤاخذه عليه هو كلمات الأغنية.

تجدر الإشارة إلى أن الجمهور المغربي تعرف على جلال الحمداوي، عقب توزيعه للعديد من الأغاني الناجحة وخاصة لسعد المجرد والدوزي ودنيا باطمة.