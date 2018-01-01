 الموزع الحمداوي دخل طول وعرض في الغفولي والسرحاني ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الاتحاد العام لمقاولات المغرب ينفي حصوله على قطعة أرضية بمنطقة العيون | بوليتيك

الاتحاد العام لمقاولات المغرب ينفي حصوله على قطعة أرضية بمنطقة العيون

هذا ما تقرر بخصوص الزغبة أحد أخطر الموقوفين بتطوان | حوادث و حقوق

هذا ما تقرر بخصوص ''الزغبة'' أحد أخطر الموقوفين بتطوان

الموزع الحمداوي دخل طول وعرض في الغفولي والسرحاني | ثقافة و فنون

الموزع الحمداوي دخل طول وعرض في الغفولي والسرحاني

مثير وبالفيديو..سرقة مجوهرات الأسرة الملكية القطرية | دولي

مثير وبالفيديو..سرقة مجوهرات الأسرة الملكية القطرية

بالفيديو..عندو 16 العام و كيغامر براسو فوسط البحر باش يهرب من الفقر..حكاية صــادمة لشاب مغربي مع الحريك | بووز

بالفيديو..عندو 16 العام و كيغامر براسو فوسط البحر باش يهرب من الفقر..حكاية صــادمة لشاب مغربي مع

شاهد ما قاله الدولي المغربي حكيم مستور عن عودته للميلان وطموحه للعب مونديال روسيا | بووز

شاهد ما قاله الدولي المغربي حكيم مستور عن عودته للميلان وطموحه للعب مونديال روسيا

عاجل..فاجعة طرقية بأكادير أوفلا..وهذا عدد القتلى والمصابين+صور | حوادث و حقوق

عاجل..فاجعة طرقية بأكادير أوفلا..وهذا عدد القتلى والمصابين+صور

عملية جراحية منتظرة لفصل التوأم الفلسطيني فرح وحنان في السعودية | دولي

عملية جراحية منتظرة لفصل التوأم الفلسطيني فرح وحنان في السعودية

مثير..البوليساريو تخطط للدخول في مناوشات حربية مع المغرب | بوليتيك

مثير..البوليساريو تخطط للدخول في مناوشات حربية مع المغرب

حشومة وعار... إنهم يشوهون مهنة الطب

الموزع الحمداوي دخل طول وعرض في الغفولي والسرحاني

بتاريــخ : 4 يناير 2018 / 00:32 الموزع الحمداوي دخل طول وعرض في الغفولي والسرحاني | ثقافة و فنون
الموزع الحمداوي دخل طول وعرض في الغفولي والسرحاني
انتقد الموزع جلال الحمداوي في تصريحات إعلامية، كلمات أغاني الفنانين زكرياء الغفولي وأيمن السرحاني، وخاصة أغنية ''الشكامة'' التي تعتبر ''عيبا'' شرق المغرب.

''شوف تيفي''


انتقد الموزع جلال الحمداوي في تصريحات إعلامية، كلمات أغاني الفنانين زكرياء الغفولي وأيمن السرحاني، وخاصة أغنية ''الشكامة'' التي تعتبر ''عيبا'' شرق المغرب.

وأشار الموزع الموسيقي جلال الحمداوي في تصريحه لراديو دوزيم في تعليقه على أغنية ''الشكامة'' إلى أن زكرياء الغفولي له إمكانية صوتية كبيرة، وقدم أعمالا مهمة سابقا، وكلمات الأغنية الجديدة غير مناسبة له.

ومن جهة أخرى، استغل الحمداوي الفرصة للإشارة إلى أن أيمن السرحاني، له كاريزما وحضور، وحققت أغنيته ''نبغي تجيني بالسورفيت'' نجاحا كبيرا، إلا أن الأمر الوحيد الذي يؤاخذه عليه هو كلمات الأغنية.

تجدر الإشارة إلى أن الجمهور المغربي تعرف على جلال الحمداوي، عقب توزيعه للعديد من الأغاني الناجحة وخاصة لسعد المجرد والدوزي ودنيا باطمة.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الحمداوي زكرياء الغفولي سعد المجرد الدوزي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مثير وبالصور..نايضة: حرب كلامية بين العلالي ومسرار بعدما كانو صحاب | ثقافة و فنون

مثير وبالصور..نايضة: حرب كلامية بين العلالي ومسرار بعدما كانو صحاب

عاجل..أول صورة للكوميدي عبد الرؤوف من داخل قسم الإنعاش..دعيوا معاه | ثقافة و فنون

عاجل..أول صورة للكوميدي عبد الرؤوف من داخل قسم الإنعاش..دعيوا معاه

عاجل وحصري..القضية حامضة عند سعد المجرد والقضية فيها 800 مليون والسجن لـ 7 سنوات والحجز على الأملاك | ثقافة و فنون

عاجل وحصري..القضية حامضة عند سعد المجرد والقضية فيها 800 مليون والسجن لـ 7 سنوات والحجز على الأملاك

مـــــثير.. بعد فضيحته الجنسية .. هــا شنو كيدير الفنان أحمد شــوقي لأجل رد الاعتبار لنفسه عبر فيسبوك وهاكيفاش تم الرد عليه.. | ثقافة و فنون

مـــــثير.. بعد فضيحته الجنسية .. هــا شنو كيدير الفنان ''أحمد شــوقي'' لأجل رد الاعتبار لنفسه عبر ''فيسبوك'' وهاكيفاش تم الرد عليه..

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..نتحداك تحل هاذ اللغز..كتبدا بحرف الصاد زينها ظريف ووليداتها كايسقيو كل ضيف؟؟ | بــووز
منذ 15 دقيقة

بالفيديو..نتحداك تحل هاذ اللغز..كتبدا بحرف الصاد زينها ظريف ووليداتها كايسقيو كل ضيف؟؟

طىريف و بالفيديو..هرب عليها الراجل و خلا ليها 4 الولاد و هي ناشطة وكتنسي الهموم | بــووز

طىريف و بالفيديو..هرب عليها الراجل و خلا ليها 4 الولاد و هي ناشطة وكتنسي الهموم

بالفيديو..القناة الثانية في ورطة | شوف الصحافة

بالفيديو..''القناة الثانية '' في ورطة

صـــادم وبالفيديو من تطوان..عرفات راسها حاملها بجنين مريض دارت عملية باش طيحو و لكن هاشنو دارت منين تزاد..قصة مؤلمة لأب محروق على رضيعه | خارج البلاطو

صـــادم وبالفيديو من تطوان..عرفات راسها حاملها بجنين مريض دارت عملية باش طيحو و لكن هاشنو دارت منين تزاد..قصة مؤلمة لأب محروق على رضيعه

﻿

آخر المستجدات

الاتحاد العام لمقاولات المغرب ينفي حصوله على قطعة أرضية بمنطقة العيون | بوليتيك
منذ 18 دقيقة

الاتحاد العام لمقاولات المغرب ينفي حصوله على قطعة أرضية بمنطقة العيون

هذا ما تقرر بخصوص الزغبة أحد أخطر الموقوفين بتطوان | حوادث و حقوق

هذا ما تقرر بخصوص ''الزغبة'' أحد أخطر الموقوفين بتطوان

الموزع الحمداوي دخل طول وعرض في الغفولي والسرحاني | ثقافة و فنون

الموزع الحمداوي دخل طول وعرض في الغفولي والسرحاني

مثير وبالفيديو..سرقة مجوهرات الأسرة الملكية القطرية | دولي

مثير وبالفيديو..سرقة مجوهرات الأسرة الملكية القطرية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.