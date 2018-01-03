عملية جراحية منتظرة لفصل التوأم الفلسطيني فرح وحنان في السعودية ﻿

يواصل الفريق الطبي السعودي جهوده لفصل التوأم السيامي الفلسطيني، فرح و حنين، وحدد يوم الأحد، موعدا لإجراء عملية الفصل، والمتوقع أن تستمر أكثر من 14 ساعة، بنسبة نجاح تصل إلى 70 في المئة.

شوف تيفي:

يواصل الفريق الطبي السعودي جهوده لفصل التوأم السيامي الفلسطيني، فرح و حنين، وحدد يوم الأحد، موعدا لإجراء عملية الفصل، والمتوقع أن تستمر أكثر من 14 ساعة، بنسبة نجاح تصل إلى 70 في المئة.

وقال المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله بن عبد العزيز لموقع قناة العربية ،إن الطفلة حنين تعتبر مكتملة، وأعضاؤها جيدة، بينما فرح طفلة غير مكتملة لا توجد بها مقومات الحياة، وليس لديها قلب أو جهاز تنفسي، وتسمى في هذه الحال توأم طفيلي.

يذكر أن التوأم السيامي الفلسطيني حنين وفرح وصلا إلى الرياض يوم 24 دجنبر إلى مطار القاعدة الجوية بالرياض من غزة برفقة والدهما، وأدخلا مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني في الرياض، بتنسيق ومتابعة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لعلاجهما ودراسة إمكانية فصلهما، وذلك تنفيذا لتوجيهات الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع.