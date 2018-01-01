مثير..البوليساريو تخطط للدخول في مناوشات حربية مع المغرب ﻿

خطت جبهة البوليساريو خطوة أخرى باتجاه الدخول في مناوشات حربية مع المغرب، بعدما أقدمت مساء أمس الثلاثاء، في خطوة مفاجئة على تسليم بعثة المينورسو رسالة تشير فيها إلى أنها ستعيد ما سمته إعادة

''شوف تيفي''

خطت جبهة البوليساريو خطوة أخرى باتجاه الدخول في مناوشات حربية مع المغرب، بعدما أقدمت مساء أمس الثلاثاء، في خطوة مفاجئة على تسليم بعثة المينورسو رسالة تشير فيها إلى أنها ستعيد ما سمته إعادة الانتشار في منطقة الكركرات ونشر مسلحيها الذين أجبرهم قرار مجلس الأمن على الانسحاب، وسط تصاعد أزمة داخلية في الجبهة سببها أصوات غاضبة من الخضوع للقرار الدولي بسحب مسلحيها من المنطقة.

وحسب ما أوردته يومية المساء في عددها الصادر ليوم غد الخميس، فقد هددت البوليساريو في الرسالة المسلمة بأنها قد تضطر إلى العودة للوضع السابق بالكركرات وتعيد النظر في قرارها إعادة الانتشار.

وأضافت اليومية أن البوليساريو أشارت كذلك إلى أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما وصفتها الرسالة بالخروقات وعدم تطبيق التعهدات الأممية على الأرض الخاصة بتسوية الأسباب الناجمة عن أزمة الكركرات الأخيرة.