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المنتخب المحلي يواجه هذا الفريق بعد منتخب الكامرون

بتاريــخ : 3 يناير 2018 / 22:23 المنتخب المحلي يواجه هذا الفريق بعد منتخب الكامرون | سبور
المنتخب المحلي يواجه هذا الفريق بعد منتخب الكامرون
يواجه أبناء جمال السلامي مدرب المنتخب المحلي يوم الإثنين 8 يناير المقبل مباراة ودية أمام فريق شباب المحمدية الممارس في قسم الهواة بالمركز الوطني المعمورة ضواحي مدينة سلا .

شوف سبور

يواجه أبناء جمال السلامي مدرب المنتخب المحلي يوم الإثنين 8 يناير المقبل مباراة ودية أمام فريق شباب المحمدية الممارس في قسم الهواة بالمركز الوطني المعمورة ضواحي مدينة سلا .

وحسب صحيفة الأحدات المغربية ليوم غد الخميس فإن المباراة ستجرى بعيدا عن أنظار المنتخبات المنافسة قبل الدخول في غمار المنافسة الإفريقية التي تنطلق في ملاعب المملكة يوم 14 يناير الجاري .

وتم اختيار شباب المحمدية رغبة من جمال السلامي في المحافظة على جاهزية لاعبيه ، وتفادي الإصابات التي غيبت العديد من اللاعبين عن تشكيلة الأسود خلال منافسات الشان وأبرزهم مهاجم الوداد الرياضي محمد أوناجم .

جدير بالذكر أن المنتخب المحلي سيخوض مباراة ودية يوم السبت القادم أمام منتخب الكامرون بالمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء بدون حضور الجمهور .

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المغرب شوف سبور المنتخب المحلي مباراة ودية

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