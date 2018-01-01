المنتخب المحلي يواجه هذا الفريق بعد منتخب الكامرون ﻿

يواجه أبناء جمال السلامي مدرب المنتخب المحلي يوم الإثنين 8 يناير المقبل مباراة ودية أمام فريق شباب المحمدية الممارس في قسم الهواة بالمركز الوطني المعمورة ضواحي مدينة سلا .

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يواجه أبناء جمال السلامي مدرب المنتخب المحلي يوم الإثنين 8 يناير المقبل مباراة ودية أمام فريق شباب المحمدية الممارس في قسم الهواة بالمركز الوطني المعمورة ضواحي مدينة سلا .

وحسب صحيفة الأحدات المغربية ليوم غد الخميس فإن المباراة ستجرى بعيدا عن أنظار المنتخبات المنافسة قبل الدخول في غمار المنافسة الإفريقية التي تنطلق في ملاعب المملكة يوم 14 يناير الجاري .

وتم اختيار شباب المحمدية رغبة من جمال السلامي في المحافظة على جاهزية لاعبيه ، وتفادي الإصابات التي غيبت العديد من اللاعبين عن تشكيلة الأسود خلال منافسات الشان وأبرزهم مهاجم الوداد الرياضي محمد أوناجم .

جدير بالذكر أن المنتخب المحلي سيخوض مباراة ودية يوم السبت القادم أمام منتخب الكامرون بالمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء بدون حضور الجمهور .