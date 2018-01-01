مرشح لامتحان البوليس تقدم بشهادة طبية مزورة بالقنيطرة..والقضية صعيبة عندو ﻿

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، اليوم الأربعاء، وذلك بعد اشتباه اللجنة المشرفة على الفحص الطبي لمباراة حراس الأمن في إدلاء أحد

''شوف تيفي''+''و م ع''

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، اليوم الأربعاء، وذلك بعد اشتباه اللجنة المشرفة على الفحص الطبي لمباراة حراس الأمن في إدلاء أحد المرشحين بشهادة طبية مزورة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المعلومات الأولية للبحث تشير إلى أن المرشح المذكور حضر إلى مدرسة التكوين الشرطي ''الفوارات'' بضواحي مدينة القنيطرة لإجراء اختبارات الفحص الطبي الخاصة بمباراة حراس الأمن، التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني، غير أنه أدلى بشهادة صادرة عن طبيب متخصص في القلب والشرايين تتضمن تحريفا في بعض المعطيات المدرجة بها.

وأضاف البلاغ أن المعني بالأمر أحيل على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بغرض إخضاعه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.