لجنة التأديب تعاقب لاعبي وفرق البطولة الاحترافية ﻿

اجتمعت اللجنة المركزية التأديبية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يوم أمس الثلاثاء 2 يناير، وأصدرت مجموعة من القرارات التأديبية في حق مجموعة من المدربين وفرق البطولة الوطنية في قسمها

شوف سبور

اجتمعت اللجنة المركزية التأديبية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يوم أمس الثلاثاء 2 يناير، وأصدرت مجموعة من القرارات التأديبية في حق مجموعة من المدربين وفرق البطولة الوطنية في قسمها الأول والثاني .

ووفقا لبلاغ نشرته الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فقد أصدرت لجنة التأديب المركزية عقوبة الإيقاف في حق مدرب فريق نهضة بركان لمباراتين نافذتين لسلوكه غير الرياضي خلال المباراة التي جمعته بنادي الرجاء البيضاوي خلال الجولة 14 من البطولة الوطنية في قسمها الأول .

كما تم إيقاف كل من لاعب النهضة البركانية ''إيسوفو دايو'' لأربع مبارايات لسوء سلوكه تجاه حكم الوسط خلال مباراته أمام الرجاء البيضاوي ولاعب أولمبيك أسفي ّ''محمد مورابيط '' مباراة واحدة .

ولم تستثني لجنة التأديب فريق حسنية أكادير حيث تم تغريمه بملغ 5000 درهم لرمي جماهيره بالقنينات خلال لقاء الجولة الأخيرة أمام المغرب التطواني والتي توج فيها الفريق السوسي بلقب بطولة الخريف ، كما تم تغريمه مبلغ 2000 درهم لحصول بطل الخريف على أربع إنذارات أمام فريق الوداد الرياضي خلال الجولة 14 من البطولة .

وحسب نفس البلاغ فقد غرمت نفس اللجنة فريق الراسينغ البيضاوي و أولمبيك خريبكة والمغرب التطواني وسريع واد زم، ملبغ 2000 درهم لكل فريق نتيجة حصولهم على أربع إندارات خلال الجولة 14 من البطولة الوطنية الاحترافية .