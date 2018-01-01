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هذه هي حقيقة متاجر ''بيم'' التركية بعد ابتلاعها مول الحانوت الفقير

بتاريــخ : 3 يناير 2018 / 21:56 هذه هي حقيقة متاجر بيم التركية بعد ابتلاعها مول الحانوت الفقير | اقتصاد
هذه هي حقيقة متاجر ''بيم'' التركية بعد ابتلاعها مول الحانوت الفقير
تمكنت الشركة التركية ''بيم'' خلال ظرف وجيز من ابتلاع تجارة القرب والسيطرة على سوق التقسيط والتجزئة في المواد الغذائية التي كانت الدكاكين التقليدية تؤثثها في ما مضى، وقطعت الطريق على تجارب من النسق

''شوف تيفي''

تمكنت الشركة التركية ''بيم'' خلال ظرف وجيز من ابتلاع تجارة القرب والسيطرة على سوق التقسيط والتجزئة في المواد الغذائية التي كانت الدكاكين التقليدية تؤثثها في ما مضى، وقطعت الطريق على تجارب من النسق ذاته، لأن سياستها التسويقية تنبني على التمركز في الأحياء المغربية بالخصوص، وهو ما خلف تذمرا كبيرا لدى ''مول الحانوت'' المغربي، وكذا الأسواق التجارية المنافسة لها.

وحسب أسبوعية المشعل فقد افتتحت شركة بيم أول متاجرها بالمغرب في شهر أبريل 2009، وفي نفس الشهر تم افتتاح 10 متاجر دفعة واحدة، لتتوسع شبكة افتتاح المتاجر وتصل إلى حدود اليوم إلى حوالي 381 متجرا موزعة في معظم أرجاء المملكة، حيث امتدت لبنجرير وتيفلت.

وكشفت مصادر الأسبوعية أن المتاجر المتواجدة بالبيضاء وبوزنيقة وتمارة والرباط، وتتربع مدينة المحمدية على تسجيل أعلى المداخيل فيمكن أن تصل في اليوم الواحد إلى 20 ألف درهم في حين يصل متوسط دخل بعضها ل 7 آلاف درهم في اليوم الواحد.

وأكدت الأسبوعية أن أصحاب الدكاكين الصغيرة المتواجدة في الأحياء الشعبية، أصبحوا يتخوفون من زحف المتاجر التركية ، فطالما ألف ''مول الحانوت'' إقبال أصحاب الحي لاقتناء مختلف المنتجات الاستهلاكية، ليجد نفسه اليوم وسط مضمار للمنافسة وأمام تهديد واضح لنشاطه التجاري، استهدفت هذه المتاجر الركية عقلية الزبون المغربي الشيء الذي ساهم في تحسين عروضها التجارية والانفتاح على المنتجات الجديدة، فأصبحت مثلا تسوق من بين منتجاتها الحلوى التقليدية المغربية وكذا ملابس العيد ومستلزمات عيد الأضحى الأمر الذي قوى ارتباط المستهلك بهذه المتاجر.

وبخصوص حقيقة التخفيضات، كشف مسؤول كبير في أحد الأسواق الممتازة رفض الكشف عن هويته أن المنافسة قائمة مع متاجر القرب التركية التي يشبهها بمول الحانوت العصرية، مشيرا إلى أن هذه المتاجر تقتني المنتجات بثمن بخس من تركيا في ظل ما يوفره المناخ الجمركي بالمغرب من قلة الحواجز الجمركية وامتيازات ضريبية، ما يمكنها من تحقيق هامش ربح كبير والذي تستغله في التعويض عن تخفيض ثمن السلع المغربية .

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي بيم مول الحانوت المنافسة السلع أسبوعية المشعل

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