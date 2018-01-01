 جدل واسع.. وعاصفة من الانتقادات تطال حزب الأصالة والمعاصرة بعد ''نزع الجنسية عن المغاربة في المستوطنات الإسرائيلية'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الاتحاد العام لمقاولات المغرب ينفي حصوله على قطعة أرضية بمنطقة العيون | بوليتيك

الاتحاد العام لمقاولات المغرب ينفي حصوله على قطعة أرضية بمنطقة العيون

هذا ما تقرر بخصوص الزغبة أحد أخطر الموقوفين بتطوان | حوادث و حقوق

هذا ما تقرر بخصوص ''الزغبة'' أحد أخطر الموقوفين بتطوان

الموزع الحمداوي دخل طول وعرض في الغفولي والسرحاني | ثقافة و فنون

الموزع الحمداوي دخل طول وعرض في الغفولي والسرحاني

مثير وبالفيديو..سرقة مجوهرات الأسرة الملكية القطرية | دولي

مثير وبالفيديو..سرقة مجوهرات الأسرة الملكية القطرية

بالفيديو..عندو 16 العام و كيغامر براسو فوسط البحر باش يهرب من الفقر..حكاية صــادمة لشاب مغربي مع الحريك | بووز

بالفيديو..عندو 16 العام و كيغامر براسو فوسط البحر باش يهرب من الفقر..حكاية صــادمة لشاب مغربي مع

شاهد ما قاله الدولي المغربي حكيم مستور عن عودته للميلان وطموحه للعب مونديال روسيا | بووز

شاهد ما قاله الدولي المغربي حكيم مستور عن عودته للميلان وطموحه للعب مونديال روسيا

عاجل..فاجعة طرقية بأكادير أوفلا..وهذا عدد القتلى والمصابين+صور | حوادث و حقوق

عاجل..فاجعة طرقية بأكادير أوفلا..وهذا عدد القتلى والمصابين+صور

عملية جراحية منتظرة لفصل التوأم الفلسطيني فرح وحنان في السعودية | دولي

عملية جراحية منتظرة لفصل التوأم الفلسطيني فرح وحنان في السعودية

مثير..البوليساريو تخطط للدخول في مناوشات حربية مع المغرب | بوليتيك

مثير..البوليساريو تخطط للدخول في مناوشات حربية مع المغرب

حشومة وعار... إنهم يشوهون مهنة الطب

جدل واسع.. وعاصفة من الانتقادات تطال حزب الأصالة والمعاصرة بعد ''نزع الجنسية عن المغاربة في المستوطنات الإسرائيلية''

بتاريــخ : 3 يناير 2018 / 21:57 جدل واسع.. وعاصفة من الانتقادات تطال حزب الأصالة والمعاصرة بعد نزع الجنسية عن المغاربة في المستوطنات الإسرائيلية | بوليتيك
جدل واسع.. وعاصفة من الانتقادات تطال حزب الأصالة والمعاصرة بعد ''نزع الجنسية عن المغاربة في المستوطنات الإسرائيلية''
يستعد فريق الأصالة والمعاصرة تقديم مقترح قانون في البرلمان المغربي بهدف نزع الجنسية عن المغاربة القاطنين في المستوطنات الإسرائيلية، رغم وجود صعوبة في تنفيذ هذا القانون نظرا لما يشوبه من عوائق.

 شوف تيفي:

 يستعد فريق الأصالة والمعاصرة تقديم مقترح قانون في البرلمان المغربي بهدف نزع الجنسية عن المغاربة القاطنين في المستوطنات الإسرائيلية، رغم وجود صعوبة في تنفيذ هذا القانون نظرا لما يشوبه من عوائق.

 وقال عبد اللطيف وهبي القيادي بحزب "البام" "إن الأمر تمخض بعد اجتماع إلياس العماري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة مع خالد مشعل الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس، مؤكدا أن الفريق لم يناقش الموضوع ولم تصله أي أخبار حول هذا القرار".

 وقد خلف المقترح الكثير من اللغط في الأوساط الحقوقية المغربية، وفي اتصال مع خالد السفياني المنسق السابق لمجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين أكد لنا أنه " لا توجد أية مقاييس أو معايير يمكن أن يُستند إليها في تطبيق هذا القانون " موضحا أن " حقيقة القانون يهدف إلى تأكيد جنسية الصهاينة المجرمين الإرهابيين وليس سحب الجنسية، لأن سحب الجنسية عن المستوطنين المغاربة الذين يتوفرون على جنسية إسرائيلية وهم من المستوطنات معناه أننا نستثني الناس الذين خارج المستوطنات".

 وأضاف خالد السفياني أن "سحب الجنسية على المغاربة الحاصلين بالمستوطنات نؤكد عمليا جنسية المغاربة الذين خارج المستوطنات ومن بين هؤلاء المغاربة عتاة الصهاينة المغاربة".

 وحث نفس المتحدث الذين وضعوا المقترح في البرلمان "بسحبه على الإطلاق إذا لم تكن غايتهم تجنيس وتأكيد جنسية الإراهبيين الصهاينة بالجنسية المغربية ومحاولة فرض واقع آخر".

 وعلى نفس النهج علق "سيون أسيدون" الناشط الحقوقي المناهض للتطبيع مع الكيان الصهيوني، "سحب الجنسية المغربية هي في نظري طريقة للتملص من مسؤولية العدالة المغربية في هذا الموضوع، ومن جهة أخرى هي هدية للمرة الثانية للصهاينة " .

 وأضاف أسيدون أن هذا المقترح "ديماغوجي يهدف الى الحصول على صكوكُ الغفران بينما يتركون المغرب مجالا مفتوحا أمام الشركات الصهيونية مثل زيم وتيفا ( TEVA) للأدوية وكرامر (KRAMER ) للتجهيزات الإلكترونية" حسب قوله.

 تبقى الإشارة إلى أن هذا المقترح استنكره العديد من اليهود المغاربة نظرا للعواقب الوخيمة التي من الممكن أن تترتب عنه في المستقبل.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي الجنسية الفلسطينية مقترح قانون التطبيع

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

الاتحاد العام لمقاولات المغرب ينفي حصوله على قطعة أرضية بمنطقة العيون | بوليتيك

الاتحاد العام لمقاولات المغرب ينفي حصوله على قطعة أرضية بمنطقة العيون

مثير..البوليساريو تخطط للدخول في مناوشات حربية مع المغرب | بوليتيك

مثير..البوليساريو تخطط للدخول في مناوشات حربية مع المغرب

الأحرار ينظمون مهرجانا خطابيا بـجرسيف دعما لمرشح الاتحاد الاشتراكي | بوليتيك

الأحرار ينظمون مهرجانا خطابيا بـ''جرسيف'' دعما لمرشح الاتحاد الاشتراكي

مثير..روسيا تمنع دخول 93 طن من الطماطم قادمة من المغرب | بوليتيك

مثير..روسيا تمنع دخول 93 طن من الطماطم قادمة من المغرب

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..نتحداك تحل هاذ اللغز..كتبدا بحرف الصاد زينها ظريف ووليداتها كايسقيو كل ضيف؟؟ | بــووز
منذ 13 دقيقة

بالفيديو..نتحداك تحل هاذ اللغز..كتبدا بحرف الصاد زينها ظريف ووليداتها كايسقيو كل ضيف؟؟

طىريف و بالفيديو..هرب عليها الراجل و خلا ليها 4 الولاد و هي ناشطة وكتنسي الهموم | بــووز

طىريف و بالفيديو..هرب عليها الراجل و خلا ليها 4 الولاد و هي ناشطة وكتنسي الهموم

بالفيديو..القناة الثانية في ورطة | شوف الصحافة

بالفيديو..''القناة الثانية '' في ورطة

صـــادم وبالفيديو من تطوان..عرفات راسها حاملها بجنين مريض دارت عملية باش طيحو و لكن هاشنو دارت منين تزاد..قصة مؤلمة لأب محروق على رضيعه | خارج البلاطو

صـــادم وبالفيديو من تطوان..عرفات راسها حاملها بجنين مريض دارت عملية باش طيحو و لكن هاشنو دارت منين تزاد..قصة مؤلمة لأب محروق على رضيعه

﻿

آخر المستجدات

الاتحاد العام لمقاولات المغرب ينفي حصوله على قطعة أرضية بمنطقة العيون | بوليتيك
منذ 16 دقيقة

الاتحاد العام لمقاولات المغرب ينفي حصوله على قطعة أرضية بمنطقة العيون

هذا ما تقرر بخصوص الزغبة أحد أخطر الموقوفين بتطوان | حوادث و حقوق

هذا ما تقرر بخصوص ''الزغبة'' أحد أخطر الموقوفين بتطوان

الموزع الحمداوي دخل طول وعرض في الغفولي والسرحاني | ثقافة و فنون

الموزع الحمداوي دخل طول وعرض في الغفولي والسرحاني

مثير وبالفيديو..سرقة مجوهرات الأسرة الملكية القطرية | دولي

مثير وبالفيديو..سرقة مجوهرات الأسرة الملكية القطرية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.