جدل واسع.. وعاصفة من الانتقادات تطال حزب الأصالة والمعاصرة بعد ''نزع الجنسية عن المغاربة في المستوطنات الإسرائيلية'' ﻿

يستعد فريق الأصالة والمعاصرة تقديم مقترح قانون في البرلمان المغربي بهدف نزع الجنسية عن المغاربة القاطنين في المستوطنات الإسرائيلية، رغم وجود صعوبة في تنفيذ هذا القانون نظرا لما يشوبه من عوائق.

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يستعد فريق الأصالة والمعاصرة تقديم مقترح قانون في البرلمان المغربي بهدف نزع الجنسية عن المغاربة القاطنين في المستوطنات الإسرائيلية، رغم وجود صعوبة في تنفيذ هذا القانون نظرا لما يشوبه من عوائق.

وقال عبد اللطيف وهبي القيادي بحزب "البام" "إن الأمر تمخض بعد اجتماع إلياس العماري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة مع خالد مشعل الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس، مؤكدا أن الفريق لم يناقش الموضوع ولم تصله أي أخبار حول هذا القرار".

وقد خلف المقترح الكثير من اللغط في الأوساط الحقوقية المغربية، وفي اتصال مع خالد السفياني المنسق السابق لمجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين أكد لنا أنه " لا توجد أية مقاييس أو معايير يمكن أن يُستند إليها في تطبيق هذا القانون " موضحا أن " حقيقة القانون يهدف إلى تأكيد جنسية الصهاينة المجرمين الإرهابيين وليس سحب الجنسية، لأن سحب الجنسية عن المستوطنين المغاربة الذين يتوفرون على جنسية إسرائيلية وهم من المستوطنات معناه أننا نستثني الناس الذين خارج المستوطنات".

وأضاف خالد السفياني أن "سحب الجنسية على المغاربة الحاصلين بالمستوطنات نؤكد عمليا جنسية المغاربة الذين خارج المستوطنات ومن بين هؤلاء المغاربة عتاة الصهاينة المغاربة".

وحث نفس المتحدث الذين وضعوا المقترح في البرلمان "بسحبه على الإطلاق إذا لم تكن غايتهم تجنيس وتأكيد جنسية الإراهبيين الصهاينة بالجنسية المغربية ومحاولة فرض واقع آخر".

وعلى نفس النهج علق "سيون أسيدون" الناشط الحقوقي المناهض للتطبيع مع الكيان الصهيوني، "سحب الجنسية المغربية هي في نظري طريقة للتملص من مسؤولية العدالة المغربية في هذا الموضوع، ومن جهة أخرى هي هدية للمرة الثانية للصهاينة " .

وأضاف أسيدون أن هذا المقترح "ديماغوجي يهدف الى الحصول على صكوكُ الغفران بينما يتركون المغرب مجالا مفتوحا أمام الشركات الصهيونية مثل زيم وتيفا ( TEVA) للأدوية وكرامر (KRAMER ) للتجهيزات الإلكترونية" حسب قوله.

تبقى الإشارة إلى أن هذا المقترح استنكره العديد من اليهود المغاربة نظرا للعواقب الوخيمة التي من الممكن أن تترتب عنه في المستقبل.