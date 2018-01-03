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مثير وبالصور..نايضة: حرب كلامية بين العلالي ومسرار بعدما كانو صحاب

بتاريــخ : 3 يناير 2018 / 21:38 مثير وبالصور..نايضة: حرب كلامية بين العلالي ومسرار بعدما كانو صحاب | ثقافة و فنون
مثير وبالصور..نايضة: حرب كلامية بين العلالي ومسرار بعدما كانو صحاب
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي يومه الأربعاء، مجموعة من الصور التي تم الحصول عليها من الإنستغرام، تشير إلى وجود حرب كلامية بين المنشطين رشيد العلالي مقدم برنامج ''رشيد شو''،

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي يومه الأربعاء، مجموعة من الصور التي تم الحصول عليها من الإنستغرام، تشير إلى وجود حرب كلامية بين المنشطين رشيد العلالي مقدم برنامج ''رشيد شو''، وهشام مسرار مقدم برنامج ''كي كنتي كي وليتي''.

وأوضح النشطاء في تفاعلهم أن الحرب الكلامية، وقعت بينهم بسبب برامجهما التي تبث على القناة الثانية، مؤكدين بأن النقطة التي أفاضت الكأس، كانت بعد قيام رشيد العلالي باستدعاء مجموعة من الفنانين في حلقته الخاصة برأس السنة وهو نفس ما يقوم به هشام مسرار في حلقات برنامجه، موضحين أن هذا الأخير أرسل رسالة مشفرة إلى العلالي كتب فيها ''يالله سير دير بحالي حتى فهاذي''، ليرد عليه العلالي بكتابة ''والنقال''.

تجدر الإشارة إلى أن علاقة صداقة جد قوية كانت تجمع بين مسرار والعلالي، خاصة أن انطلاقتهما في مجال الإعلام كانت في وقت واحد من خلال المشاركة في برامج كوميدية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي رشيد العلالي هشام مسرار

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