عاجل..شاعلة في الوداد..عموتة: ''الناصيري يحاربني'' ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر قريب من المدرب الحسين عموتة، أن الأخير، كشف أن سعيد الناصيري رئيس فريق الوداد البيضاوي يحاربه بشكل مباشر .

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر قريب من المدرب الحسين عموتة، أن الأخير، كشف أن سعيد الناصيري رئيس فريق الوداد البيضاوي يحاربه بشكل مباشر .

وأكد المصدر ذاته أن عموتة، عبر عن استيائه الشديد بسبب عدم تدخل سعيد الناصيري بصفته رئيسا للعصبة الاحترافية من أجل الوقوف إلى جانب الوداد وتأجيل مباراة الفريق أمام النهضة البركانية.

وأشار ذات المصدر أن عموتة، عبر عن استغرابه الشديد من سكوت الناصري وسمح بإجراء مباراة الوداد أمام بركان رغم أن الجامعة استدعت 6 لاعبين من الوداد لمعسكر المنتخب المحلي، مبرزا أن القانون المسير للكرة بالمغرب يسمح للأندية التي تم استدعاء ثلاث من لاعبيها إلى المنتخب بعدم إجراء مبارياتها الرسمية .