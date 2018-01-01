طبيب يتنازل عن وسام رئاسي بسبب المهاجرين ﻿

رفض طبيب بفرنسا صباح اليوم في مدينة ''ميتز'' الاحتفاظ بوسام الشرف الرئاسي الذي تسلمه الصيف الماضي تكريما لجهوده الطبية والإنسانية.

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رفض طبيب بفرنسا صباح اليوم في مدينة ''ميتز'' الاحتفاظ بوسام الشرف الرئاسي الذي تسلمه الصيف الماضي تكريما لجهوده الطبية والإنسانية.

وحسب موقع قناة ''فرانس24'' فإن الطبيب الفرنسي ''رافاييل بيتي''، تنازل عن الوسام الذي حصل عليه تكريما له على جهوده الطبية لفائدة بلاده ولمساهمته في العمل الإنساني،. معتبرا هذا الرفض تنديدا بسياسة الحكومة الفرنسية تجاه المهاجرين بحيث يشتغل منتخبا مكلفا بالشؤون الاجتماعية والطوارئ الصحية في بلدية ''ميتز''.

وذكر نفس الموقع أن ''رافاييل'' ، وهو اختصاصي في الطب الحربي؛ قال في تصريحات للصحافة الفرنسية إن ''الدولة عاجزة منذ سنوات'' عن تحمل مسؤولياتها تجاه طالبي اللجوء، معتبرا أنه ''ليس هناك إرادة سياسية، الأشخاص ،الذين يطلبون اللجوء، غير مرحب بهم'' على الأراضي الفرنسية.

وأضاف ''رافاييل'' في نفس التصريح حسب موقع القناة الفرنسية الناطقة بالعربية أنه ''كان لإيمانويل ماكرون خطاب إنساني جدا، وكان كل شيء يسير في الاتجاه الصحيح، إلا أن كل شيء تغير في منتصف دجنبر''، يـتأسف الطبيب بيتي، ملمحا إلى مرسوم حكومي يراد منه ''فرز'' المهاجرين في مراكز الإيواء.

ولم يخف الطبيب الفرنسي شعوره ''بالخجل'' عندما قارن ظروف استقبال المهاجرين في بلاده مع ما يلاقيه المهاجرون من حسن استقبال في دولتين أوروبيتين أخريين قائلا ''شعرت بالخجل عندما رأيت ظروف استقبال المهاجرين في بلجيكا وألمانيا''، معبرا بمرارة عن سر رفضه لسياسة الحكومة تجاه المهاجرين.

واعتبر الطبيب الفرنسي أنه ليس من اختصاص وزير الداخلية الفرنسي الحسم في ما إن كان هذا المهاجر أو ذاك له الحق في الاستفادة من حق اللجوء أم لا .