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البحرية المغربية تنقذ مهاجرين سريين أفارقة قبالة مضيق جبل طارق

بتاريــخ : 3 يناير 2018 / 21:23 البحرية المغربية تنقذ مهاجرين سريين أفارقة قبالة مضيق جبل طارق | حوادث و حقوق
البحرية المغربية تنقذ مهاجرين سريين أفارقة قبالة مضيق جبل طارق
تمكنت فرق خفر السواحل البحرية المغربية، أمس الثلاثاء، من إنقاذ ستة مهاجرين منحدرين من دول جنوب الصحراء الإفريقية، بعدما أوقفت القارب الذي كان يقلهم على بعد عشرة أميال بحرية عن ميناء ثغر سبتة

شوف تيفي:

تمكنت فرق خفر السواحل البحرية المغربية، أمس الثلاثاء، من إنقاذ ستة مهاجرين منحدرين من دول جنوب الصحراء الإفريقية، بعدما أوقفت القارب الذي كان يقلهم على بعد عشرة أميال بحرية عن ميناء ثغر سبتة المحتلة.

ووفق ما بثته قناة "Ceutatv"  الإسبانية ، فإن الموقوفين كانوا في رحلة بحرية نحو سواحل تراب المملكة الإيبيرية، مشيرة إلى أن "تدخل عناصر البحرية الإسبانية تم بعد التوصل بإشعار يفيد بوجود قارب على متنه مهاجرون معرضون للخطر، على بعد أميال قليلة عن مدينة سبتة" .

وتشير إحصاءات أوردتها منظمة إسبانية غير حكومية إلى نجاح نحو 20 ألف مهاجر في الوصول إلى إسبانيا خلال سنة 2017، بزيادة بلغت 3 أضعاف قياسا بـ 2016.

وتجدر الإشارة إلى أن وزير الداخلية  عبد الوافي لفتيت، سبق أن صرح في نونبر الماضي بالرباط، أن “المصالح الأمنية أوقفت خلال السنة الماضية (2017)، أزيد من 50 ألف مهاجر غير قانوني، وفككت 73 شبكة اجرامية تنشط في ميدان تهريب البشر.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المهاجرين الأفارقة المصالح الأمنية جبل طارق

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