 الأحرار ينظمون مهرجانا خطابيا بـ''جرسيف'' دعما لمرشح الاتحاد الاشتراكي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الاتحاد العام لمقاولات المغرب ينفي حصوله على قطعة أرضية بمنطقة العيون | بوليتيك

الاتحاد العام لمقاولات المغرب ينفي حصوله على قطعة أرضية بمنطقة العيون

هذا ما تقرر بخصوص الزغبة أحد أخطر الموقوفين بتطوان | حوادث و حقوق

هذا ما تقرر بخصوص ''الزغبة'' أحد أخطر الموقوفين بتطوان

الموزع الحمداوي دخل طول وعرض في الغفولي والسرحاني | ثقافة و فنون

الموزع الحمداوي دخل طول وعرض في الغفولي والسرحاني

مثير وبالفيديو..سرقة مجوهرات الأسرة الملكية القطرية | دولي

مثير وبالفيديو..سرقة مجوهرات الأسرة الملكية القطرية

بالفيديو..عندو 16 العام و كيغامر براسو فوسط البحر باش يهرب من الفقر..حكاية صــادمة لشاب مغربي مع الحريك | بووز

بالفيديو..عندو 16 العام و كيغامر براسو فوسط البحر باش يهرب من الفقر..حكاية صــادمة لشاب مغربي مع

شاهد ما قاله الدولي المغربي حكيم مستور عن عودته للميلان وطموحه للعب مونديال روسيا | بووز

شاهد ما قاله الدولي المغربي حكيم مستور عن عودته للميلان وطموحه للعب مونديال روسيا

عاجل..فاجعة طرقية بأكادير أوفلا..وهذا عدد القتلى والمصابين+صور | حوادث و حقوق

عاجل..فاجعة طرقية بأكادير أوفلا..وهذا عدد القتلى والمصابين+صور

عملية جراحية منتظرة لفصل التوأم الفلسطيني فرح وحنان في السعودية | دولي

عملية جراحية منتظرة لفصل التوأم الفلسطيني فرح وحنان في السعودية

مثير..البوليساريو تخطط للدخول في مناوشات حربية مع المغرب | بوليتيك

مثير..البوليساريو تخطط للدخول في مناوشات حربية مع المغرب

حشومة وعار... إنهم يشوهون مهنة الطب

الأحرار ينظمون مهرجانا خطابيا بـ''جرسيف'' دعما لمرشح الاتحاد الاشتراكي

بتاريــخ : 3 يناير 2018 / 21:19 الأحرار ينظمون مهرجانا خطابيا بـجرسيف دعما لمرشح الاتحاد الاشتراكي | بوليتيك
الأحرار ينظمون مهرجانا خطابيا بـ''جرسيف'' دعما لمرشح الاتحاد الاشتراكي
أعلن حزب التجمع الوطني للأحرار عن دعمه بشكل رسمي لمرشح حزب الاتحاد الاشتراكي في الانتخابات الجزئية التي ستعرفها مدينة جرسيف يوم غد الخميس 4 يناير، وذلك تكرارا للمشهد الذي عرفته الانتخابات الجزئية

شوف تيفي:

أعلن حزب التجمع الوطني للأحرار عن دعمه بشكل رسمي لمرشح حزب الاتحاد الاشتراكي في الانتخابات الجزئية التي ستعرفها مدينة جرسيف يوم غد الخميس 4 يناير، وذلك تكرارا للمشهد الذي عرفته الانتخابات الجزئية التي جرت قبل أيام في دائرة المضيف بعد دعم حزب الحركة الشعبية لمرشح حزب الأصالة والمعاصرة.

وفي بلاغ للكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجرسيف توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه، فمن المقرر تنظيم مسيرة جماهيرية بأهم شوارع المدينة دعما لمرشح الحزب، مشيرة أن ''المسيرة سيتخللها مهرجان خطابي يؤطره عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي محمد بنعبد القادر ومحمد أوجار عن حزب التجمع الوطني للأحرار''.

وأشار البلاغ إلى أن المسيرة المساندة لمرشح الاتحاد الاشتراكي بجرسيف تهدف إلى ''تحسيس المواطنات والمواطنين بالتصويت وبكثافة على رمز الوردة، لقطع الطريق على الفساد الانتخابي الذي استشرى باﻹقليم وفضح رموزه''.

جدير بالإشارة أن حزب الاتحاد الاشتراكي بعد فقدانه لمقعد برلماني في معقله بسيدي إفني، نزل بكامل ثقله بمدينة جرسيف من أجل مساعدة حزب الاتحاد الاشتراكي على الفوز بمقعد حتى يتسنى له استرجاع فريقه البرلماني، الذي فقده إثر اسقاط المحكمة الدستورية لمقعد له بدائرة سيدي إفني خلال الشهور الماضية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي جرسيف المسيرة الحزب التصويت المحكمة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

الاتحاد العام لمقاولات المغرب ينفي حصوله على قطعة أرضية بمنطقة العيون | بوليتيك

الاتحاد العام لمقاولات المغرب ينفي حصوله على قطعة أرضية بمنطقة العيون

مثير..البوليساريو تخطط للدخول في مناوشات حربية مع المغرب | بوليتيك

مثير..البوليساريو تخطط للدخول في مناوشات حربية مع المغرب

جدل واسع.. وعاصفة من الانتقادات تطال حزب الأصالة والمعاصرة بعد نزع الجنسية عن المغاربة في المستوطنات الإسرائيلية | بوليتيك

جدل واسع.. وعاصفة من الانتقادات تطال حزب الأصالة والمعاصرة بعد ''نزع الجنسية عن المغاربة في المستوطنات الإسرائيلية''

مثير..روسيا تمنع دخول 93 طن من الطماطم قادمة من المغرب | بوليتيك

مثير..روسيا تمنع دخول 93 طن من الطماطم قادمة من المغرب

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..نتحداك تحل هاذ اللغز..كتبدا بحرف الصاد زينها ظريف ووليداتها كايسقيو كل ضيف؟؟ | بــووز
منذ 13 دقيقة

بالفيديو..نتحداك تحل هاذ اللغز..كتبدا بحرف الصاد زينها ظريف ووليداتها كايسقيو كل ضيف؟؟

طىريف و بالفيديو..هرب عليها الراجل و خلا ليها 4 الولاد و هي ناشطة وكتنسي الهموم | بــووز

طىريف و بالفيديو..هرب عليها الراجل و خلا ليها 4 الولاد و هي ناشطة وكتنسي الهموم

بالفيديو..القناة الثانية في ورطة | شوف الصحافة

بالفيديو..''القناة الثانية '' في ورطة

صـــادم وبالفيديو من تطوان..عرفات راسها حاملها بجنين مريض دارت عملية باش طيحو و لكن هاشنو دارت منين تزاد..قصة مؤلمة لأب محروق على رضيعه | خارج البلاطو

صـــادم وبالفيديو من تطوان..عرفات راسها حاملها بجنين مريض دارت عملية باش طيحو و لكن هاشنو دارت منين تزاد..قصة مؤلمة لأب محروق على رضيعه

﻿

آخر المستجدات

الاتحاد العام لمقاولات المغرب ينفي حصوله على قطعة أرضية بمنطقة العيون | بوليتيك
منذ 16 دقيقة

الاتحاد العام لمقاولات المغرب ينفي حصوله على قطعة أرضية بمنطقة العيون

هذا ما تقرر بخصوص الزغبة أحد أخطر الموقوفين بتطوان | حوادث و حقوق

هذا ما تقرر بخصوص ''الزغبة'' أحد أخطر الموقوفين بتطوان

الموزع الحمداوي دخل طول وعرض في الغفولي والسرحاني | ثقافة و فنون

الموزع الحمداوي دخل طول وعرض في الغفولي والسرحاني

مثير وبالفيديو..سرقة مجوهرات الأسرة الملكية القطرية | دولي

مثير وبالفيديو..سرقة مجوهرات الأسرة الملكية القطرية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.