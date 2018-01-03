الأحرار ينظمون مهرجانا خطابيا بـ''جرسيف'' دعما لمرشح الاتحاد الاشتراكي ﻿

أعلن حزب التجمع الوطني للأحرار عن دعمه بشكل رسمي لمرشح حزب الاتحاد الاشتراكي في الانتخابات الجزئية التي ستعرفها مدينة جرسيف يوم غد الخميس 4 يناير، وذلك تكرارا للمشهد الذي عرفته الانتخابات الجزئية

شوف تيفي:

أعلن حزب التجمع الوطني للأحرار عن دعمه بشكل رسمي لمرشح حزب الاتحاد الاشتراكي في الانتخابات الجزئية التي ستعرفها مدينة جرسيف يوم غد الخميس 4 يناير، وذلك تكرارا للمشهد الذي عرفته الانتخابات الجزئية التي جرت قبل أيام في دائرة المضيف بعد دعم حزب الحركة الشعبية لمرشح حزب الأصالة والمعاصرة.

وفي بلاغ للكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجرسيف توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه، فمن المقرر تنظيم مسيرة جماهيرية بأهم شوارع المدينة دعما لمرشح الحزب، مشيرة أن ''المسيرة سيتخللها مهرجان خطابي يؤطره عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي محمد بنعبد القادر ومحمد أوجار عن حزب التجمع الوطني للأحرار''.

وأشار البلاغ إلى أن المسيرة المساندة لمرشح الاتحاد الاشتراكي بجرسيف تهدف إلى ''تحسيس المواطنات والمواطنين بالتصويت وبكثافة على رمز الوردة، لقطع الطريق على الفساد الانتخابي الذي استشرى باﻹقليم وفضح رموزه''.

جدير بالإشارة أن حزب الاتحاد الاشتراكي بعد فقدانه لمقعد برلماني في معقله بسيدي إفني، نزل بكامل ثقله بمدينة جرسيف من أجل مساعدة حزب الاتحاد الاشتراكي على الفوز بمقعد حتى يتسنى له استرجاع فريقه البرلماني، الذي فقده إثر اسقاط المحكمة الدستورية لمقعد له بدائرة سيدي إفني خلال الشهور الماضية.