عاجل.. نقل مفتش الشرطة اللي بغا ينتاحر في مراكش إلى مستشفى الأمراض العقلية والعصبية ﻿

علم لدى ولاية أمن مراكش أنه جرى نقل مفتش شرطة، يعمل بالدائرة الأمنية الرابعة عشر بالمدينة، إلى قسم الأمراض العقلية والعصبية بالمستشفى الجامعي، وذلك بعدما ظهرت عليه أعراض الاضطراب النفسي ودفعته

"شوف تيفي"

علم لدى ولاية أمن مراكش أنه جرى نقل مفتش شرطة، يعمل بالدائرة الأمنية الرابعة عشر بالمدينة، إلى قسم الأمراض العقلية والعصبية بالمستشفى الجامعي، وذلك بعدما ظهرت عليه أعراض الاضطراب النفسي ودفعته للتهديد بمحاولة الانتحار.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن المعني بالأمر، الذي يتابع علاجا نفسيا، كان قد صعد إلى سطح بناية ولاية الأمن وهدد بالانتحار، مما دفع مصالح الأمن للدخول معه في عملية تفاوض، شاركت فيها أخصائية نفسية وأطر طبية، قبل أن تتمكن عناصر فرقة الأبحاث والتدخلات، وعناصر الوقاية المدنية من ضبطه وتفادي تعريض نفسه للإيذاء.

وأبرز المصدر ذاته أن مصالح ولاية أمن مراكش، فتحت بحثا إداريا في النازلة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذا الحادث.