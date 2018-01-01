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مثير..روسيا تمنع دخول 93 طن من الطماطم قادمة من المغرب

بتاريــخ : 3 يناير 2018 / 20:42 مثير..روسيا تمنع دخول 93 طن من الطماطم قادمة من المغرب | بوليتيك
مثير..روسيا تمنع دخول 93 طن من الطماطم قادمة من المغرب
أعلنت روسيا أمس الثلاثاء، عن منعها دخول ثلاث شحنات تضم 93 طنا من الطماطم القادمة من المغرب، بسبب شكوك حول وجود حشرة ضارة بها ملقبة بـ ''التوتا ابسلوتا''.

"شوف تيفي"

 أعلنت روسيا أمس الثلاثاء، عن منعها دخول ثلاث شحنات تضم 93 طنا من الطماطم القادمة من المغرب، بسبب شكوك حول وجود حشرة ضارة بها ملقبة بـ "التوتا ابسلوتا".

 وحسب موقع " spb.kp.ru" الروسي فإنه وبعد القيام بإجراء مراقبة الصحة النباتية والدراسات المختبرية للعينات المأخوذة من الطماطم المغربية للفحص وجدت يرقات حية داخلها.

وأكد الموقع أن الحشرة التي عثر عليها بالطماطم المغربية، توجد في العديد من دول أمريكا الجنوبية، واصفا إياها بالخطيرة بسبب قدرتها على تدمير ما بين 35 إلى 100 في المائة من المحاصيل.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي روسيا الطماطم يرقات حشرة

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