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السلامي يستعين بطاقم رونار في الشان

بتاريــخ : 3 يناير 2018 / 20:40 السلامي يستعين بطاقم رونار في الشان | سبور
السلامي يستعين بطاقم رونار في الشان
كشفت مصادر مطلعة لـ''شوف تيفي'' أن عضوين من طاقم مدرب أسود الأطلس هيرفي رونار سيلتحقان بالطاقم المساعد لجمال السلامي خلال كأس افريقيا للمحليين التي يستضيفها المغرب في الفترة المتراوحة بين 13 يناير

شــــوف تيفي:

 كشفت مصادر مطلعة لـ"شوف تيفي" أن عضوين من طاقم مدرب أسود الأطلس هيرفي رونار سيلتحقان بالطاقم المساعد لجمال السلامي خلال كأس افريقيا للمحليين التي يستضيفها المغرب في الفترة المتراوحة بين 13 يناير الحالي ورابع فبراير القادم، ويتعلق الأمر بالفرنسي سيدريك طافانو إذ سيتكلف بتحليل مباريات باقي المنتخبات التي سواجهها المحليون بالشان، وعضو بالطاقم الطبي سيتكلف بعمليات التدليك.

 وقالت المصادر ذاتها، أن هيرفي رونار وافق على استعانة السلامي بأعطاء من طاقمه التقني، مبرزة في السياق نفسه أن مدرب أسود الاطلس أبدى استعداده الكامل لمساعدة السلامي خلال مباريات "الشان".

‫شوف تيفي

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شــــوف تيفي المغرب الشأن أسود الأطلس رونار

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