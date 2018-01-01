برافو..المغرب يربط أول اتصال فضائي على صعيد العالم العربي ﻿

احتضنت المدرسة الوطنية العليا للمعلوميات وتحليل النظم، التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، اليوم الأربعاء، أول اتصال فضائي في تاريخ العالم العربي.

''شوف تيفي''+''و م ع''

احتضنت المدرسة الوطنية العليا للمعلوميات وتحليل النظم، التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، اليوم الأربعاء، أول اتصال فضائي في تاريخ العالم العربي.

وشكل المؤتمر الفضائي عن بعد، المنظم تخليدا للذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس المدرسة الوطنية وفي إطار برنامج راديو الهواة (إي.إس.إس/ أريس)، بشراكة مع مؤسسة ''ك.إس.إف'' للفضاء، ووكالة ناسا الأمريكية، ووكالة الفضاء الأوروبية (إسا) واتصالات المغرب، فرصة للعديد من طلبة المدرسة الوطنية للتبادل مع أفراد طاقم المحطة الفضائية الدولية(إي.إس .إس) بشأن العديد من القضايا المتعلقة بصناعة الفضاء.

واهتمت جلسة الأسئلة والأجوبة بالعديد من المواضيع بشأن الحياة داخل المحطة الفضائية والبحث في مجال الفضاء وعلاقته بالمجال الطبي الإحيائي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي المستخدمة حاليا في هذه البعثات الفضائية، والجهود المبذولة لاستشكاف الفضاء وأيضا المهمات المستقبلية ل (إي.إس.إس)، خاصة الوقاية من الكوارث الطبيعية من خلال مراقبة الشظايا الفضائية ومخاطر المذنبات.

وجرى الاتصال الفضائي، الذي تم بث أطواره بشكل كامل ومباشر على الشبكات الاجتماعية لمؤسسة ''ك.إس.إف'' للفضاء، بحضور كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، خالد الصمدي، والمدير العام لمؤسسة ''ك.إس.إف'' للفضاء، محمد الكيالي، ومدير المدرسة الوطنية العليا للمعلوميات وتحليل النظم، محمد السعيدي، وكذا ممثلين عن وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية (إسا) والعديد من الباحثين مغاربة وأجانب.

وفي تصريح للصحافة بالمناسبة أكد الصمدي أن هذا الاتصال الفضائي سيمكن المغرب من تكثيف شبكاته العلمية والانخراط أكثر في استكشاف الفضاء. كما سيمكن المدرسة الوطنية العليا للمعلوميات وتحليل النظم من الانفتاح أكثر على التعاون في مجال تكنولوجيا الفضاء في انسجام مع توجهات وكالة التنمية الرقمية وبمساهمة من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في مجال تمويل البحث التكنولوجي.

وسجل الصمدي أن الأسئلة التي طرحها الطلبة تؤكد المستوى الرفيع للمدرسة الوطنية العليا للمعلوميات وتحليل النظم مؤكدا أن المغرب يتمتع بمصداقية مهمة في مجال البحث العلمي واستكشاف الفضاء خصوصا بعد الإطلاق الناجح للقمر الصناعي محمد السادس-أ ومشاركة المغرب في وضع أكبر تيليسكوب في أعماق البحر وذلك في البحر الأبيض المتوسط .

من جهته أشار السعيدي إلى أنه من شأن هذه المبادرة الأولى من نوعها في العالم العربي أن تشجع على الانخراط في الاستكشاف والبحث في مجال الصناعة الفضائية وهي تشكل نموذجا يحتذى به بالنسبة لبدان المنطقة في مجال البحث التكنولوجي والاستكشاف الفضائي.

وأكد أنه سيكون لهذا الاتصال مع رواد الفضاء وقع مهم على طلبة المدرسة وسيساعد على النهوض أكثر بالعلوم والتكنولوجيات داخل المدارس والثانويات ''في محاولة لاستقطاب أكبر عدد ممكن من التلاميذ نحو التخصصات و تكنولوجيا الفضاء''.

يذكر أن محطة الفضاء الدولية (إي.إس.إس) توجد في مدار أرضي منخفض على ارتفاع يبلغ حوالي 400 كيلومتر، وتدور 16 مرة حول الأرض في اليوم الواحد منذ إطلاقها في عام 1998. ويشتغل في هذه المحطة بصفة دائمة طاقم دولي مكرس للبحث العلمي في مجال الفضاء.

أما مؤسسة ''ك.إس.إف'' للفضاء، التي ترعى هذا الحدث التاريخي الذي تحتضنه المملكة المغربية، فهي مؤسسة غير ربحية مسجلة بالمملكة المتحدة، تأسست في الأصل لإتاحة ولوج اقتصادي للمدار الأرضي المنخفض. واختارت المؤسسة المغرب كوجهة لتشجيع الجامعات على تطوير والقيام بمهام فضائية من خلال استخدام أقمار صناعية صغيرة وصغيرة جدا بهدف الاضطلاع بأدوار أكثر أهمية في تطوير المهام الفضائية العلمية.

ويهدف هذا الاتصال الفضائي، غير المسبوق في تاريخ العالم العربي، أساسا إلى النهوض بالبحث العلمي والابتكار في مجال الاتصالات الفضائية، مما من شأنه تعزيز مكانة المملكة باعتبارها فاعلا جديدا في مجال الابتكار التكنولوجي والفضائي. كما يؤكد مجددا ريادة المملكة على الصعيدين الإقليمي والعربي ويكرس دخول المغرب إلى نادي البلدان التي تتوفر على تكنولوجيا للاتصالات الفضائية.