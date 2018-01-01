مثير..سيدة وضعت توأمها في يوم وشهر وسنة مختلفين ﻿

وضعت أمريكية توأما ليلة رأس السنة الميلادية في مستشفى بكاليفورنيا بفارق 20 دقيقة، حيث ولد أحدهما سنة 2017 والآخر سنة 2018.

''شوف تيفي''

وضعت أمريكية توأما ليلة رأس السنة الميلادية في مستشفى بكاليفورنيا بفارق 20 دقيقة، حيث ولد أحدهما سنة 2017 والآخر سنة 2018.

وحسب موقع ''روسيا اليوم'' فالصغيران ''جواكين ''وإيتان دي يسوع''، كان من المقرر أن يولدا في 27 يناير 2018، إلا أن ألم المخاض، اشتد على الأم ليلة الأحد، ما دفع بزوجها إلى نقلها لقسم الولادة في مركز ديلانو الطبي الإقليمي.

وأشار موقع القناة الروسية أن الطفل الأول، ولد قبل منتصف الليل، في الساعة 23:58 يوم 31 دجنبر 2017، ثم ولدت شقيقته التوأم بعد 20 دقيقة تقريبا من حلول العام الجديد، في الساعة 00:16 يوم 1 يناير 2018.