 هذه حقيقة 5 أشخاص استهدفوا مخيما سياحيا بمنطقة مرزوكة ليلة الاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة ﻿
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هذه حقيقة 5 أشخاص استهدفوا مخيما سياحيا بمنطقة مرزوكة ليلة الاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة

بتاريــخ : 3 يناير 2018 / 19:43 هذه حقيقة 5 أشخاص استهدفوا مخيما سياحيا بمنطقة مرزوكة ليلة الاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة | مجتمع
هذه حقيقة 5 أشخاص استهدفوا مخيما سياحيا بمنطقة مرزوكة ليلة الاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة
بعدما تم الرويج لاعتقال 5 أشخاص للاشتباه في استهدافهم لمخيم سياحي بمنطقة مرزوكة ليلة الاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة ، حيث تم تداول أن سياحا أجانب عاشوا أوقاتا عصيبة عقب انقطاع التيار

''شــوف تيفي''

بعدما تم الرويج لاعتقال 5 أشخاص للاشتباه في استهدافهم لمخيم سياحي بمنطقة مرزوكة ليلة الاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة ، حيث تم تداول أن سياحا أجانب عاشوا أوقاتا عصيبة عقب انقطاع التيار الكهربائي عن مخيم سياحي بمنطقة مرزوكة خلال احتفالهم بدخول السنة الميلادية الجديدة.

 نفت ولاية جهة درعة تافيلالت من خلال ''بيـان'' توصلت ''شـوف تيفي'' بنسخة منه واعتبرت الخـبر افتراءات ومغالطات لا أساس لها من الصحة، مؤكدة أن كل ما ورد هو مجرد افتراء وتضليل واختلاق لوقائع لم تحدث بتاتا على أرض الواقع، بل على العكس من ذلك فإن الاحتفالات التي نظمت هذه السنة بمنطقة مرزوكة التابعة إداريا لجماعة الطاوس دائرة الريصاني، مرت في ظروف عادية.

مشيرة أنه تم خلال الاحتفالات التي نظمت هذه السنة اتخاذ تدابير أمنية جد محكمة ، حيث لم يتم تسجيل أي حادث .

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي ولاية الأمن جهة درعة تافيلالت

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