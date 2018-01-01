هــذه هي التفاصيل الكاملة لواقعة تبادل العنف بين خمسة شبان من بينهم فتاتان إحداهما ابنة عميد شرطة بفاس ﻿

نشرت منابر إعلامية خبرا مفاده أن مسؤولا أمنيا بمدينة فاس أحدث فوضى عارمة داخل مرفق الأمن، وعرض زملاءه للسب والشتم على خلفية تطبيق القانون في مواجهة ابنته التي كانت موضوع مسطرة قضائية تتعلق بتبادل

''شـــوف تيفي''

نشرت منابر إعلامية خبرا مفاده أن مسؤولا أمنيا بمدينة فاس أحدث فوضى عارمة داخل مرفق الأمن، وعرض زملاءه للسب والشتم على خلفية تطبيق القانون في مواجهة ابنته التي كانت موضوع مسطرة قضائية تتعلق بتبادل العنف.

وحسب ''بيان'' للمديرية العامة للأمن الوطني توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه فإن الأخبار التي تم نشرها غير دقيقة ، وتحرص ولاية أمن فاس على توضيح حقيقة النازلة مبرزة أنه بتاريخ 23 دجنبر المنصرم، توصلت مصالح الأمن بمدينة فاس بإشعارهاتفي مفاده نشوب خلاف داخل إحدى المقاهي بين مجموعة من الفتيات والذكور الذين كانوا يتابعون مباراة في كرة القدم على شاشة التلفزة، وهو ما استدعى إيفاد الدورية الأمنية التي تغطي المنطقة للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة.

وفــي هذا الصدد تم استقدام جميع أطراف الخلاف، ويتعلق الأمر بخمسة شبان، من بينهم فتاتان إحداهما ابنة عميد شرطة، حيث تم الاستماع إليهم في محاضر قانونية بسبب تبادل العنف، وتم إشعار النيابة العامة المختصة، التي قررت إحالة الملف على شكل معلومات قضائية.

وبخصوص الادعاءات التي تتحدث عن عربدة مسؤول أمني بسبب اعتقال ابنته في هذا الملف فقد تعاملت معه مصالح الأمن بجدية كبيرة واستمعت لجميع الشرطيين والمسؤولين الأمنيين الذين عاينوا الحادث، فلم يثبت تسجيل أي تدخل للعميد المذكور في مجريات البحث أو إخلاله بواجب التحفظ والتجرد المفروضين في موظفي الشرطة.

هــــذا و تشدد ولاية أمن فاس على توضيح هذه المعطيات، فإنها تؤكد في المقابل بأنها باشرت إجراءات البحث في النازلة طبقا للقانون، وبتجرد عن أي تدخل أو تأثيرمن أي طرف كان.