خطير..حضيو راسكم: طاكسي فيه شاب وفتاة كيخطفو البنات في كازا ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن المصالح الأمنية بمدينة الدار البيضاء، توصلت بشكاية من فتاة، تعرضت للاختطاف قبل يومين بواسطة سيارة أجرة كبيرة.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن المصالح الأمنية بمدينة الدار البيضاء، توصلت بشكاية من فتاة، تعرضت للاختطاف قبل يومين بواسطة سيارة أجرة كبيرة.

وأوضح المصدر ذاته أن فتاة، أوقفت سيارة أجرة كبيرة بالقرب من حمام الفنان بحي سباتة بالبيضاء، نهاية الأسبوع المنصرم، وطالبت السائق الذي كانت برفقته فتاة بنقلها إلى وسط المدينة، قبل أن تتفاجأ بالسائق يغير مساره إلى الطريق السيار.

وأشار ذات المصدر أن شريكة السائق وفور الوصول إلى منطقة خلاء بالطريق السيار، انتقلت إلى جانب الفتاة، وقامت بنزع هاتفها النقال وما تملكه من المال، قبل أن تتعمد توجيه طعنة للضحية على مستوى الفخذ.

وأكد كذلك هذا المصدر أن ثلاث فتيات تعرضن للسرقة بنفس الطريقة، مشيرا إلى أن الضحية، تم نقلها إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية.