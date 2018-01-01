هــاعلاش رجل أمن هدد بالانتحار من فوق مقر ولاية الأمن بمراكش ﻿

أفادت مصادر محلية أن الشرطي الذي هدد بالانتحار زوال يومه الأربعاء ، من فوق مقر ولاية الأمن بمراكش، كان يعمل بفرقة الشرطة السياحية قبل أن يتم إلحاقه بالدائرة الأمنية الخامسة عشر بعين إيطي بمقاطعة

"شــوف تيفي"

أفادت مصادر محلية أن الشرطي الذي هدد بالانتحار زوال يومه الأربعاء ، من فوق مقر ولاية الأمن بمراكش، كان يعمل بفرقة الشرطة السياحية قبل أن يتم إلحاقه بالدائرة الأمنية الخامسة عشر بعين إيطي بمقاطعة النخيل حيث يشتغل حاليا.

وأضــــافت ذات المصادر أن سبب إقدام رجل الأمن المذكور على محاولة الانتحار إلى الترقية، فيما ذهبت مصادر إلى كون السبب راجع إلى خلاف بينه وبين رئيسه في العمل، وزادت ذات المصادر ، أن الشرطي المذكور يعاني من إضطرابات نفسية منذ مدة.

وأشارت مصادرنا، إلى أن المسؤولين الأمنيين لازالوا يفاوضون الشرطي لإقناعه بالتراجع عن الإنتحار.