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الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة الأولى على قانون يسمح بإعدام الفلسطينيين

بتاريــخ : 3 يناير 2018 / 17:09 الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة الأولى على قانون يسمح بإعدام الفلسطينيين | دولي
الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة الأولى على قانون يسمح بإعدام الفلسطينيين
لا زالت الحكومة الإسرائيلية تصعد من قراراتها في حق المواطنين الفلسطينيين، فقد صادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق فلسطينيين

شوف تيفي:

لا زالت الحكومة الإسرائيلية تصعد من قراراتها في حق المواطنين الفلسطينيين، فقد صادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق فلسطينيين نفذوا عمليات ضد أهداف إسرائيلية، ويحتاج مشروع القانون الجديد إلى المرور بثلاث قراءات (باقي قراءتين) في الكنيست ليصبح نافذا.

وقد نشرت الخبر وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها القناة العاشرة، والموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، وقالت إنه تمت المصادقة على مشروع القانون بالقراءة الأولى بتأييد 52 نائبًا(من أصل 120 نائبا)، مقابل معارضة 49 نائبًا.


يذكر أن وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، هو من تقدم بمشروع القانون، بعدما وافقت أحزاب الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، الشهر الماضي على تقديم مشروع قانون يتيح تنفيذ عقوبة الإعدام بحق منفذي العمليات الفلسطينيين، للتصويت عليه في الكنيست.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي الكنيست الفلسطينيين التصويت وزير الدفاع

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