هذه هي الأسماء المرشحة لتعويض ناصر لارغيت بعد غضبة لقجع ﻿

بات مصير المدير التقني الوطني ناصر لارغيت على كف عفريت بعد ''غضبة'' فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، على عمل الادارة التقنية من خلال خطاب شديد اللهجة وجهه لأعضائها في اجتماع عقده

شـــوف تيفي:

بات مصير المدير التقني الوطني ناصر لارغيت على كف عفريت بعد "غضبة" فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، على عمل الادارة التقنية من خلال خطاب شديد اللهجة وجهه لأعضائها في اجتماع عقده معهم يوم الخميس الماضي بالرباط.

وكشفت مصادر مطلعة لـ"شوف تيفي"، أن فوزي لقجع قرر عدم تجديد العقد الذي يربط جامعة الكرة مع ناصر لارغيت، وأبدى انزعاجه الشديد من عمل الادارة التقنية واصفا حصيلتها بـ"السلبية".

وقالت المصادر ذاتها، إن جامعة الكرة تضع نصب أعينها مجموعة من الأسماء لتعويض ناصر لارغيت، أبرزها جمال فتحي عضو الادارة التقينة ومصطفى مديح مدرب المنتخب الوطني للشبان.