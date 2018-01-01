مثير.. التراس وينرز تتهم الناصيري بعدم الدفاع عن مصلحة الوداد ﻿

عبرت إلتراس وينرز المساندة لفريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، عن استيائها واستنكارها لبرمجة مباراة نهضة بركان ضد الوداد الرياضي يوم الخميس 4 يناير على الساعة 14:30 برسم مؤجل الجولة 6 من منافسات

'' شوف سبور ''

عبرت إلتراس وينرز المساندة لفريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، عن استيائها واستنكارها لبرمجة مباراة نهضة بركان ضد الوداد الرياضي يوم الخميس 4 يناير على الساعة 14:30 برسم مؤجل الجولة 6 من منافسات البطولة الاحترافية.

واستنكرت الالتراس في بلاغ عممته في الصفحات '' الفيسبوكية'' غياب 6 لاعبين تم استدعاؤهم للمنتخب المحلي، معتبرة أنه كان من المفروض تأجيل المباراة إلى ما بعد نهاية البطولة الإفريقية.

وحملت الإلتراس مسؤولية البرمجة لسعيد الناصيري رئيس نادي الوداد الرياضي متهمة إياه بالتخلي عن الدفاع عن مصلحة الفريق علما أن القانون يخول لأي فريق تأجيل مبارياته في حال تم استدعاء أكثر من لاعبين للمنتخبات الوطنية.