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حسبان باق ومتشبث بكرسي الرئاسة

بتاريــخ : 3 يناير 2018 / 16:54 حسبان باق ومتشبث بكرسي الرئاسة | سبور
حسبان باق ومتشبث بكرسي الرئاسة
يبدو أن سعيد حسبان رئيس فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، لن يرحل عن تسيير النادي خاصة وأن كل المؤشرات توضح استمراره بالقلعة الخضراء أبرزها رفضه اللائحة التي تقدم بها على حمدي المرشح الوحيد

شوف سبور : رشيد محمودي

يبدو أن سعيد حسبان رئيس فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، لن يرحل عن تسيير النادي خاصة وأن كل المؤشرات توضح استمراره بالقلعة الخضراء أبرزها رفضه اللائحة التي تقدم بها على حمدي المرشح الوحيد لخلافته.

وحسب المعطيات التي توصلت بها شوف سبور، فقد باشر حسبان في مفاوضة مجموعة من اللاعبين داخل وخارج البطولة الاحترافية للقيام بانتخابات خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية مما يدل بالملموس عن رغبته في مواصلة تسييره للنادي.

ومن جهة أخرى أكد أحد المنخرطين المنتمين للائحة علي حمدي في تصريح لشوف سبور، أن حسبان يتجه نحو تأجيل الجمع العام الاستثنائي المقرر إجراؤه يوم الاثنين المقبل لأسباب غامضة علما أن النادي أعلن رسميا عن إجراء الجمع العام.

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شوف سبورالمغرب الرجاء سعيد حسبان

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