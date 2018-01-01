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ســـــابقة.. السعودية ستبدأ العمل بنظام التأشيرة السياحية لمواطني 65 دولة

بتاريــخ : 3 يناير 2018 / 16:41 ســـــابقة.. السعودية ستبدأ العمل بنظام التأشيرة السياحية لمواطني 65 دولة | دولي
ســـــابقة.. السعودية ستبدأ العمل بنظام التأشيرة السياحية لمواطني 65 دولة
أعلــن مدير هيئة السياحة والآثار في منطقة مكة المكرمة، ''محمد العمري'' أن السعودية ستبدأ العمل بنظام التأشيرة السياحية لمواطني 65 دولة، كمرحلة أولى.

''شـــوف تيفي''

أعلــن مدير هيئة السياحة والآثار في منطقة مكة المكرمة، ''محمد العمري'' أن السعودية ستبدأ العمل بنظام التأشيرة السياحية لمواطني 65 دولة، كمرحلة أولى.

وفــي هذا الصدد قال العمري، لصحيفة ''الاقتصادية'' السعودية : '' التأشيرة السياحية تصدر لمواطني هذه البلدان شريطة أن تكون عبر منظمي الرحلات والبرامج من شركات سعودية، وفق أنظمة معينة، وستعمل بمسار مختلف عن رحلات المعتمرين والحجاج''.

وبحسب السلطات السياحية في مكة، فإن عدد المستفيدين من رحلات ما بعد العمرة في المرحلة التجريبية، خلال عام 2017، بلغ نحو ثلاثة آلاف معتمر، من أصل 6.7 ملايين، وأكد مسؤول ''مبادرة السعودية وجهة المسلمين''، خالد طاهر، أن ''المبادرة'' تستهدف أربع شرائح، هم المعتمرون والزوار من المسلمين، والزوار المسلمون من قطاع الأعمال، وضيوف الدولة من المسلمين، والمسافرون العابرون (الترانزيت) من المسلمين، حسب ما أوردته وكالة روسيا اليوم.

وجدير بالذكر أنه قد حددت ''المبادرة'' 13 موقعا أثريا و10 متاحف لتكون مصدرا للسياحية الأساسية، مثل زيارة المواقع التاريخية وزيارة التراث العمراني وزيارة المتاحف والمواقع الأثرية، التي تزخر بها مناطق المملكة؛ وكذلك الرحلات البرية، وأيضاً السياحة العلاجية.

هــذا وكـــان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية، الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، قد صرح سابقا، بأن المملكة ستبدأ بإصدار تأشيرات سياحية إلكترونية في الربع الأول من 2018.

‫شوف تيفي

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