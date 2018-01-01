مصدر جامعي لـ '' شوف سبور'' : مباراة الوداد وبركان بهذه المدينة وليس بمراكش ﻿

كشف مصدر داخل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن المباراة المؤجلة برسم الجولة 6 من منافسات البطولة بين الكوكب والوداد الرياضي ستجرى بالمعلب البلدي بوجدة وليس بمدينة مراكش عكس ما روجت له بعض

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

كشف مصدر داخل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن المباراة المؤجلة برسم الجولة 6 من منافسات البطولة بين الكوكب والوداد الرياضي ستجرى بالمعلب البلدي بوجدة وليس بمدينة مراكش عكس ما روجت له بعض المواقع بخصوص نقلها إلى مراكش.

وأفاد ذات المصدر، أن مباراة البطولة لا علاقة لها باللجنة التنظيمية لكأس أمم إفريقيا للمحليين، ليتم تجريب الجانب التنظيمي استعدادا للشان.

يشار إلى أن الكاف كانت وراء برمجة مباراة المحليين ضد الكاميرون في ملعب المركب الرياضي محمد الخامس، لرغبتها في الوقوف على مدى جاهزيته.