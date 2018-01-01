 تنفيذا للتعليمات الملكية السامية .. ''العثمـاني'' رئيس الحكومة يترأس الاجتماع الثاني لمراكز الاستثمار الجهوي.. وهـذه التفـــاصيل ﻿
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تنفيذا للتعليمات الملكية السامية .. ''العثمـاني'' رئيس الحكومة يترأس الاجتماع الثاني لمراكز الاستثمار الجهوي.. وهـذه التفـــاصيل

بتاريــخ : 3 يناير 2018 / 16:18 تنفيذا للتعليمات الملكية السامية .. العثمـاني رئيس الحكومة يترأس الاجتماع الثاني لمراكز الاستثمار الجهوي.. وهـذه التفـــاصيل | بوليتيك
تنفيذا للتعليمات الملكية السامية .. ''العثمـاني'' رئيس الحكومة يترأس الاجتماع الثاني لمراكز الاستثمار الجهوي.. وهـذه التفـــاصيل
ترأس رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، صباح يومه الأربعاء 3 يناير 2017 الاجتماع الثاني المتعلق بمراكز الجهوية للاستثمار.

''شــــوف تيفي''

ترأس رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، صباح يومه الأربعاء 3 يناير 2017 الاجتماع الثاني المتعلق بمراكز الجهوية للاستثمار.

وفي هذا الصدد، أوضح رئيس الحكومة، أن هذا اللقاء مناسبة لمواصلة التفكير في ورش تجديد المراكز الجهوية للاستثمار لما لها من أهمية في دعم المقاولة وتحريك عجلة الاستثمار على المستوى الجهوي، وأيضا في مواكبة المستثمرين، مبرزا في الآن نفسه أن هذه المراكز لم تعد قادرة على أن تقوم بالأدوار نفسها التي من أجلها أنشئت منذ حوالي 15 سنة، سواء تعلق الأمر بإطارها المؤسساتي أو بالنسبة إلى باقي التطورات المسجلة.

وفــي ذات السياق شدد رئيس الحكومة على أن الهدف حاليا هو إعطاء المراكز الجهوية للاستثمار دفعة جديدة، لتواكب الجهوية الموسعة، كما أن اللقاء شكل فرصة لتشخيص واقع المراكز الجهوية للاستثمار من جهة، ومن جهة ثانية، استعرض أهم التحديات التي ستواجه هذه المراكز خصوصا بعد تنزيل ورش الجهوية المتقدمة واعتماد سياسة اللاتمركز.

وإذا كانت مراكز الاستثمار الجهوية تعد آلية من آليات إنعاش الاستثمار على مستوى الجهات، فإن الواقع يفرض ضرورة إصلاحها، والعمل على تجاوز مختلف المعيقات التي تحول دون اطلاعها بالمهام التي من أجلها رأت النور، وفق رؤية استراتيجية تأخذ بعين الاعتبار انتظارات المستثمرين، ومواكبتهم من خلال تبسيط المساطر الإدارية وتجميع الخدمات تسهيلا لمأمورية حاملي المشاريع، حسب ''بلاغ'' توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه .

والجدير بالذكر أن رئيس الحكومة، ترأس يوم الإثنين 18 دجنبر 2017، أول اجتماع خاص بهذه المراكز وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الداعية إلى تحضير مختلف الإجراءات بغرض إصلاح وضعيتها ، وإعداد تصور لمهامها الجديدة، ويشار إلى أن الاجتماع حضره عدد من الوزراء والكتاب العامين وأطر من مختلف القطاعات المعنية.

‫شوف تيفي

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