جماعة طنجة تبرم اتفاقية للحد من ظاهرة الحيوانات الأليفة الضالة ﻿

صادق أعضاء مجلس جماعة طنجة، خلال دورته الاستثنائية الأخيرة، على اتفاقية شراكة مع جمعية ''مأوى الحيوانات بطنجة''، تهدف إلى الحد من ظاهرة الحيوانات الأليفة الضالة.

''شـــوف تيفي''+ (و.م.ع)

صادق أعضاء مجلس جماعة طنجة، خلال دورته الاستثنائية الأخيرة، على اتفاقية شراكة مع جمعية ''مأوى الحيوانات بطنجة''، تهدف إلى الحد من ظاهرة الحيوانات الأليفة الضالة.

وفــي هذا الصدد تهدف الاتفاقية، التي تمت المصادقة عليها بإجماع الحاضرين، إلى تأمين المحيط البيئي داخل النفوذ الترابي لجماعة طنجة، والمساهمة في مكافحة ظاهرة الحيوانات الضالة من خلال إجراء عمليات تعقيم لها للحد من تكاثرها الطبيعي.

وأبرز عمدة مدينة طنجة، خلال مناقشة الاتفاقية، أن هذه المبادرة تروم توفير الإمكانات الضرورية للانخراط في مقاربة أكثر إنسانية لمعالجة معضلة الحيوانات الأليفة الضالة، موضحا أن من شأنها أن تضمن احترام التزامات الجماعة في مجال حماية حقوق الحيوانات، خاصة الحيوانات الأليفة الضالة.

وبموجب الاتفاقية، التي تمتد على ثلاث سنوات، تتعهد جمعية ''مأوى الحيوانات بطنجة'' بتنظيم عمليات لتعقيم الحيوانات الأليفة الضالة داخل المجال الترابي لجماعة طنجة، وتتبع الحيوانات المعقمة والإشراف على تغذيتها وعلاجها ووسمها بشارة الجمعية.

كما ستنظم الجمعية، بتعاون مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وقسم حفظ الصحة التابع لجماعة طنجة، حملات لتلقيح الحيوانات الضالة ضد داء السعار، وهو ما سيساهم في حفظ الصحة العامة.

من جانبها، تلتزم جماعة طنجة، التي ستقدم دعما سنويا للجمعية بقيمة تصل إلى 300 ألف درهم، بتوفير الفضاء اللازم لإيواء الحيوانات موضوع الاتفاقية، والمساهمة في تغطية تكاليف تعقيم وعلاج الحيوانات، والتعهد بعدم استعمال المواد السامة بحق الحيوانات التي تحمل شارة الجمعية.