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المرنيسي لـ '' شوف سبور'' خلصت اللاعبين كاملين وما كيتسالوني والو

بتاريــخ : 3 يناير 2018 / 15:51 المرنيسي لـ شوف سبور خلصت اللاعبين كاملين وما كيتسالوني والو | سبور
المرنيسي لـ '' شوف سبور'' خلصت اللاعبين كاملين وما كيتسالوني والو
قال محمد المرنيسي رئيس فريق المغرب الفاسي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن إدارة الفريق أدت جميع المستحقات المالية للاعبين،;أن الأجواء داخل المجموعة جيدة جدا ولم يتوصل بأي مراسلة من طرفهم.

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

قال محمد المرنيسي رئيس فريق المغرب الفاسي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن إدارة الفريق أدت جميع المستحقات المالية للاعبين،;أن الأجواء داخل المجموعة جيدة جدا ولم يتوصل بأي مراسلة من طرفهم.

ونفى المرنيسي في تصريح، لـ '' شوف سبور''، أن يكون اللاعبون قد راسلوا إدارة النادي للمطالبة بمستحقاتهم المالية لأزيد من ثلاثة أشهر أو فسخ عقودهم المالية، مؤكدا أنه لم يستثني أي لاعب من أجرته الشهرية.

ومن جهة أخرى أوضحت مصادر عليمة، أن مجموعة من اللاعبين راسلوا فريق المغرب الفاسي من أجل فسخ العقود التي تربطهم بالماص بعد أن عجز المكتب المسير عن أداء مستحقاتهم المالية.

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شوف سبور المغرب المغرب الفاسي محمد المرنيسي

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