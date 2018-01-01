لاعب المنتخب المغربي''أسامة الطنان'' يعود للدوري الفرنسي بأمر من الـ'' فيفا '' ﻿

أكدت تقارير إسبانية، أن قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم، فرضت عودة أسامة طنان اللاعب الدولي المغربي للدوري الفرنسي الممتاز، بعد تجربته رفقة فريق لاس بالماس، الذي قرر الاستغناء عن خدماته بعد

'' شوف سبور''

أكدت تقارير إسبانية، أن قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم، فرضت عودة أسامة طنان اللاعب الدولي المغربي للدوري الفرنسي الممتاز، بعد تجربته رفقة فريق لاس بالماس، الذي قرر الاستغناء عن خدماته بعد تعاقده مع مدرب جديد.

وأفادت ذات المصادر، أن طنان، سيكون مجبرا على العودة إلى فريقه السابق، سانت إتيان، بسبب قوانين الإتحاد الدولي التي تمنع اللاعبين المحترفين من اللعب لثلاثة أندية مختلفة في نفس الموسم الكروي.

وفشل طنان في التأقلم مع الأجواء الإسبانية، حيث شارك في 551 دقيقة فقط، بمعدل 10 مباريات، كما أن توالي النتائج السلبية وتغيير المدرب، عجلت برحيل النجم المغربي عن إسبانيا.