حصري..ظهور طفلة أخرى تعرضت للاستغلال الجنسي على يد فرنسي بفاس+تفاصيل ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع إن ضحايا الأجنبي الفرنسي بمدينة فاس، وصل إلى ثلاث طفلات، بعد أن أظهرت التحقيقات وجود طفلة أخرى استغلها المعني بالأمر جنسيا.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع إن ضحايا الأجنبي الفرنسي بمدينة فاس، وصل إلى ثلاث طفلات، بعد أن أظهرت التحقيقات وجود طفلة أخرى استغلها المعني بالأمر جنسيا.

وأكد المصدر ذاته أن الضحايا الثلاثة تم نقلهن قبل قليل إلى مستشفى الغساني حتى يخضعن للفحص الطبي وأيضا للحصول على شهادة طبية سيتم وضعها ضمن الشكاية المقدمة لدى المصالح الأمنية.

وكشفت الضحايا الثلاثة ل "شوف تيفي" عن معطيات جد خطيرة بخصوص كيفية استغلال الأجنبي لهن جنسيا داخل محل للصناعة التقليدية.

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