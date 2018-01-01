 حزب الإستقلال يناقش المؤشرات المقلقة المتعلقة بنسب البطالة والفقر بجهة الشرق ويعلن تضامنه المطلق مع ساكنة إقليم جرادة ﻿
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حزب الإستقلال يناقش المؤشرات المقلقة المتعلقة بنسب البطالة والفقر بجهة الشرق ويعلن تضامنه المطلق مع ساكنة إقليم جرادة

بتاريــخ : 3 يناير 2018 / 14:56 حزب الإستقلال يناقش المؤشرات المقلقة المتعلقة بنسب البطالة والفقر بجهة الشرق ويعلن تضامنه المطلق مع ساكنة إقليم جرادة | بوليتيك
حزب الإستقلال يناقش المؤشرات المقلقة المتعلقة بنسب البطالة والفقر بجهة الشرق ويعلن تضامنه المطلق مع ساكنة إقليم جرادة
بعدما جمع اللقاء الجهوي للمنتخبين الإستقلاليين المنتمين لمختلف الجماعات المحلية والإقليمية والجهوية التابعة لجهة الشرق و المنعقد بمدينة بركان يوم الثلاثاء 2 يناير 2018 برئاسة نزار بركة الأمين

"شــوف تيفي"

 

بعدما جمع اللقاء الجهوي للمنتخبين الإستقلاليين المنتمين لمختلف الجماعات المحلية والإقليمية والجهوية التابعة لجهة الشرق و المنعقد بمدينة بركان يوم الثلاثاء 2 يناير 2018 برئاسة نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، وذلك بحضور أعضاء من اللجنة التنفيذية للحزب والبرلمانيين ورؤساء الجماعات المحلية وأعضاء مجلس الجهة الإستقلالين بالشرق، جدد الحزب التذكير بالمواقف والملاحظات التي عبر عنها محليا ووطنيا، وعلى لسان مسؤوليه ومنتخبيه في شأن الوضع الإقتصادي والإجتماعي المقلق بالجهة والتي تترجمه المؤشرات المقلقة المتعلقة بنسب البطالة والفقر وتدني معدلات النمو بجماعات وأقاليم الجهة وخاصة ذات الطابع الحدودي كما يجدد الحزب تنبيهه إلى وضعية التهميش والإجحاف الذي يطال هذه المناطق.

و عبر الحزب في ذات السياق حسب "بيان" توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه عن انشغاله العميق من تطور الأوضاع الاجتماعية بإقليم جرادة، معلنا تضامنه المطلق مع ساكنة الإقليم وتفهمه لردة فعلها الاحتجاجية ويدعو الحكومة إلى ضرورة الإسراع في تلبية المطالب المشروعة التي ترفعها الساكنة وخاصة منها ذات الطابع الاستعجالي وإعتماد مخطط تنموي مندمج ومتكامل للنهوض بهذا الإقليم بعيدا عن منطق الجرعات المسكنة، إذ يعتبر أن المدخل المنطقي والموضوعي لمقاربة تجليات الأزمة البنيوية التي تعيشها الجهة منذ نصف عقد من الزمن يتأسس على إلتزام حكومي واضح بالإسراع في تنزيل مقتضيات البرنامج التنموي الإستعجالي والشامل، وذلك بتعبئة الإستثمار العمومي المنتج للثروة، وتحفيز القطاع الخاص وتحسين مناخ الاستثمار، وخلق فرص الشغل للنهوض بالمنطقة وضمان العيش الكريم للمواطنات والمواطنين.

من جهته ، يسجل الحزب غياب إلتقائية السياسات الحكومية والبعد المندمج لتدخلات القطاعات الوزارية وهو ما يحد من فعالية ونجاعة تدبير السياسات العمومية ويستنزف الموارد المالية للدولة، كما يعتبر أن منطلقات الحكامة الجيدة والفعالة وتفعيل مكسب الجهوية المتقدمة بالصيغ المتطورة التي تطرحها أدبيات الحزب تعتبر المدخل الفعال لربط الجهة وإدماجها ضمن مجالها الترابي بتعاون متكامل مع الجماعات الترابية وفق النموذج التنموي الفريد الذي ينبني على منطق المردودية والتنافس والتضامن المجالي .

هــذا ويدعو الحزب الحكومة لتفادي تكرار ما يقع في مدينة جرادة وذلك بضرورة إيلاء المجال الحدودي بالجهة الأولوية في تدبير الشأن العام والإسراع في الإستجابة للحاجيات المستعجلة لساكنة الواجهة الحدودية وخاصة للمطالب ذات الطابع الاجتماعي من بنيات تحتية ومؤسسات استشفائية و تعليمية ووحدات إنتاجية لخلق فرص الشغل وخاصة للشباب الحامل الشهادات.

 

 

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