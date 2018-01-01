رسميا.. اتحاد طنجة يتعاقد مع أمين النالي ﻿

تعاقد فريق اتحاد طنجة مع اللاعب الشاب محـمد أمين النالي لثلاث سنوات و نصف.



" شوف سبور "



تعاقد فريق اتحاد طنجة مع اللاعب الشاب محـمد أمين النالي لثلاث سنوات و نصف.



ويشغل النالي صاحب 20 سنة مركز جناح مهاجم، حيث تدرج بالفئات العمرية لنادي فيتيسه آرنهم الهولندي، قبل أن يلتحق بفريق لازيو روما 'ب' الإيطالي.



وعبر محـمد أمين النالي في تصريح للموقع الرسمي للفريق الطنجي، مباشرة بعد توقيعه للعقد عن سعادته البالغة بالالتحاق بفريق مدينته الأم في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، مؤكدا أنه سيسعى إلى البصم على مشوار مميز رفقة فارس البوغاز.







