 عـاجل: بعد وفاة والدتها بالفقصة.. التلميذة اللي حْصلاتها الأم ديالها كتمارس العادة السرية عبر مكالمة هاتفية مع خليجي ببرشيد تحاول الانتحار ﻿
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عـاجل: بعد وفاة والدتها بالفقصة.. التلميذة اللي حْصلاتها الأم ديالها كتمارس العادة السرية عبر مكالمة هاتفية مع خليجي ببرشيد تحاول الانتحار

بتاريــخ : 3 يناير 2018 / 14:28 عـاجل: بعد وفاة والدتها بالفقصة.. التلميذة اللي حْصلاتها الأم ديالها كتمارس العادة السرية عبر مكالمة هاتفية مع خليجي ببرشيد تحاول الانتحار | حوادث و حقوق
عـاجل: بعد وفاة والدتها بالفقصة.. التلميذة اللي حْصلاتها الأم ديالها كتمارس العادة السرية عبر مكالمة هاتفية مع خليجي ببرشيد تحاول الانتحار
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة، أن التلميذة التي توفيت والدتها بعدما ضبطتها تمارس العادة السرية من خلال فيديو على حاسوبها المحمول يوم أمس، حاولت الانتحار يومه الأربعاء.

شـوف تيفي :

 

علمت "شوف تيفي" من مصادر مطلعة، أن التلميذة التي توفيت والدتها بعدما ضبطتها تمارس العادة السرية من خلال فيديو على حاسوبها المحمول يوم أمس، حاولت الانتحار يومه الأربعاء.

و قد عمدت التلميذة التي تدرس في البكالوريا ،على الانتحار بعدما فقدت والدتها التي رحلت إلى جوار ربها بسبب أزمة قلبية نتيجة صدمة صيبت بها في قلب منزلها ببرشيد، إلا أن تدخل خالها حال دون ذلك.

و قد سهر الخال على إراحة الابنة و عمل على تهدئتها لتتمكن من تخطي هذه الأزمة.

و كانت الأم قبل ساعات قد كشفت فضيحة جنسية لابنتها عندما شكت في تصرفاتها و بعدما فتشت في أغراضها و حاسوبها المحمول وجدت فيديو جنسي صادم لابنتها حيث ظهرت و هي تُمارس العادة السرية في محادثة مسجلة مع خليجي بكاميرا هاتفها النقال.

و بعدما دخلت الأم في نقاش مع ابنتها سقطت أرضا و بعد نقلها إلى المستشفى، أسلمت الروح إلى بارئها بعد نزول حاد في الضغط الدموي.

 

 

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