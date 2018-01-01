 حصري .. مباراة المنتخب المغربي ونظيره الكاميروني ستجرى في هذا التاريخ و بتقنية الفيديو ﻿
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حصري .. مباراة المنتخب المغربي ونظيره الكاميروني ستجرى في هذا التاريخ و بتقنية الفيديو

بتاريــخ : 3 يناير 2018 / 14:16 حصري .. مباراة المنتخب المغربي ونظيره الكاميروني ستجرى في هذا التاريخ و بتقنية الفيديو | سبور
حصري .. مباراة المنتخب المغربي ونظيره الكاميروني ستجرى في هذا التاريخ و بتقنية الفيديو
كشفت مصادر مطلعة ، أن المباراة الودية التي ستجمع بين المنتخب المغربي المحلي أمام نظيره الكاميروني استعدادا لمنافسات كأس أمم إفريقيا للمحليين، ستجرى يوم السبت المقبل بداية من الساعة السادسة مساء

" شوف سبور" : رشيد محمودي

كشفت مصادر مطلعة ، أن المباراة الودية التي ستجمع بين المنتخب المغربي المحلي أمام نظيره الكاميروني استعدادا لمنافسات كأس أمم إفريقيا للمحليين، ستجرى يوم السبت المقبل بداية من الساعة السادسة مساء على أرضية مركب محمد الخامس.

وأفادت ذات المصادر، في تصريح لـ " شوف سبور"، أن الجامعة تتجه نحو إجراء المباراة في الموعد المشار إليه، بدون حضور الجماهير المغربية، وستكون فرصة أمام اللجنة التنظيمية للاستعداد لحفل الإفتتاح الذي سيعرف حضور أسماء فنية إفريقية وازنة هي نفسها التي حضرت خلال المناظرة الإفريقية.

من جهة أخرى أوضحت المصادر نفسها، أنه من المنتظر توظيف تجربة حكم الفيديو خلال اللقاء، موضحة أن العملية ستكون حاضرة في المباريات الحاسمة فقط علما أن رئيس الإتحاد الإفريقي طالب بتوظيفها في كل المباريات.

 

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