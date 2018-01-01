 تــرامب يدعم الاحتجاجات المناهضة للحكومة في إيران ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

خاصنا نعرفوا تاريخنا الذهبي ...هاهي أسرار حارة المغاربة بقلب القدس الشريف | بوليتيك

خاصنا نعرفوا تاريخنا الذهبي ...هاهي أسرار ''حارة المغاربة'' بقلب القدس الشريف

الاتحاد العام لمقاولات المغرب ينفي حصوله على قطعة أرضية بمنطقة العيون | بوليتيك

الاتحاد العام لمقاولات المغرب ينفي حصوله على قطعة أرضية بمنطقة العيون

هذا ما تقرر بخصوص الزغبة أحد أخطر الموقوفين بتطوان | حوادث و حقوق

هذا ما تقرر بخصوص ''الزغبة'' أحد أخطر الموقوفين بتطوان

الموزع الحمداوي دخل طول وعرض في الغفولي والسرحاني | ثقافة و فنون

الموزع الحمداوي دخل طول وعرض في الغفولي والسرحاني

مثير وبالفيديو..سرقة مجوهرات الأسرة الملكية القطرية | دولي

مثير وبالفيديو..سرقة مجوهرات الأسرة الملكية القطرية

بالفيديو..عندو 16 العام و كيغامر براسو فوسط البحر باش يهرب من الفقر..حكاية صــادمة لشاب مغربي مع الحريك | بووز

بالفيديو..عندو 16 العام و كيغامر براسو فوسط البحر باش يهرب من الفقر..حكاية صــادمة لشاب مغربي مع

شاهد ما قاله الدولي المغربي حكيم مستور عن عودته للميلان وطموحه للعب مونديال روسيا | بووز

شاهد ما قاله الدولي المغربي حكيم مستور عن عودته للميلان وطموحه للعب مونديال روسيا

عاجل..فاجعة طرقية بأكادير أوفلا..وهذا عدد القتلى والمصابين+صور | حوادث و حقوق

عاجل..فاجعة طرقية بأكادير أوفلا..وهذا عدد القتلى والمصابين+صور

عملية جراحية منتظرة لفصل التوأم الفلسطيني فرح وحنان في السعودية | دولي

عملية جراحية منتظرة لفصل التوأم الفلسطيني فرح وحنان في السعودية

حشومة وعار... إنهم يشوهون مهنة الطب

تــرامب يدعم الاحتجاجات المناهضة للحكومة في إيران

بتاريــخ : 3 يناير 2018 / 14:11 تــرامب يدعم الاحتجاجات المناهضة للحكومة في إيران | دولي
تــرامب يدعم الاحتجاجات المناهضة للحكومة في إيران
أبدى الرئيس الأمريكي دعمه للاحتجاجات المناهضة للحكومة في إيران، غير أنه مقبل خلال أسبوعين على اتخاذ قرار فيما يتعلق بالسياسة الأمريكية اتجاه الجمهورية الإسلامية يبدو فجأة أنه محفوف بمخاطر أكبر

 "شـــوف تيفي"

 

أبدى الرئيس الأمريكي دعمه للاحتجاجات المناهضة للحكومة في إيران، غير أنه مقبل خلال أسبوعين على اتخاذ قرار فيما يتعلق بالسياسة الأمريكية اتجاه الجمهورية الإسلامية يبدو فجأة أنه محفوف بمخاطر أكبر مما كان عليه الحال قبل أسبوع.

وفــي هذا الصدد انصبت الاحتجاجات في عدة مدن إيرانية على مدى الأيام الستة الماضية على الأوضاع الاقتصادية، الشيء الذي يجعل  "ترامب" أ يقرر ما إذا كان سيستمر في استثناء صادرات النفط الإيرانية من العقوبات الأمريكية بموجب الاتفاق النووي الدولي المبرم مع طهران.

وكان الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى العالمية في العام 2015 قد أدى لتخفيف الضغوط الاقتصادية على طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي، وقد تكررت انتقادات ترامب لهذا الاتفاق ووعد بالتفاوض على اتفاق أفضل. وسيكون فرض العقوبات من جديد بمثابة نهاية الاتفاق.

وقال "ريتشارد نفيو" الذي شارك في صياغة سياسة العقوبات في البيت الأبيض خلال عهد الرئيس باراك أوباما إن إحياء العقوبات على سلعة التصدير الرئيسية لدى إيران سيتيح لطهران أن تؤكد أن الولايات المتحدة هي بالفعل سبب مشاكلها الاقتصادية، واسترســل   قــائلا: لنقل إن ترامب يميل لعدم تجديد الاستثناءات . حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء .

هــذا وتزيد من الصعوبة التي يواجهها في اتخاذ تلك الخطوة الآن لأن ذلك سيفيد النظام في الوقت الحالي على نحو لا أعتقد بصراحة أن الإدارة سترغب فيه".

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي ايران عقوبات ترامب احتجاجات

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مثير وبالفيديو..سرقة مجوهرات الأسرة الملكية القطرية | دولي

مثير وبالفيديو..سرقة مجوهرات الأسرة الملكية القطرية

عملية جراحية منتظرة لفصل التوأم الفلسطيني فرح وحنان في السعودية | دولي

عملية جراحية منتظرة لفصل التوأم الفلسطيني فرح وحنان في السعودية

الصين تشغل أول طريق سريع لتوليد الكهرباء في العالم‎ | دولي

الصين تشغل أول طريق سريع لتوليد الكهرباء في العالم‎

الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة الأولى على قانون يسمح بإعدام الفلسطينيين | دولي

الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة الأولى على قانون يسمح بإعدام الفلسطينيين

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..نتحداك تحل هاذ اللغز..كتبدا بحرف الصاد زينها ظريف ووليداتها كايسقيو كل ضيف؟؟ | بــووز
منذ 19 دقيقة

بالفيديو..نتحداك تحل هاذ اللغز..كتبدا بحرف الصاد زينها ظريف ووليداتها كايسقيو كل ضيف؟؟

طىريف و بالفيديو..هرب عليها الراجل و خلا ليها 4 الولاد و هي ناشطة وكتنسي الهموم | بــووز

طىريف و بالفيديو..هرب عليها الراجل و خلا ليها 4 الولاد و هي ناشطة وكتنسي الهموم

بالفيديو..القناة الثانية في ورطة | شوف الصحافة

بالفيديو..''القناة الثانية '' في ورطة

صـــادم وبالفيديو من تطوان..عرفات راسها حاملها بجنين مريض دارت عملية باش طيحو و لكن هاشنو دارت منين تزاد..قصة مؤلمة لأب محروق على رضيعه | خارج البلاطو

صـــادم وبالفيديو من تطوان..عرفات راسها حاملها بجنين مريض دارت عملية باش طيحو و لكن هاشنو دارت منين تزاد..قصة مؤلمة لأب محروق على رضيعه

﻿

آخر المستجدات

خاصنا نعرفوا تاريخنا الذهبي ...هاهي أسرار حارة المغاربة بقلب القدس الشريف | بوليتيك
منذ 7 دقائق

خاصنا نعرفوا تاريخنا الذهبي ...هاهي أسرار ''حارة المغاربة'' بقلب القدس الشريف

الاتحاد العام لمقاولات المغرب ينفي حصوله على قطعة أرضية بمنطقة العيون | بوليتيك

الاتحاد العام لمقاولات المغرب ينفي حصوله على قطعة أرضية بمنطقة العيون

هذا ما تقرر بخصوص الزغبة أحد أخطر الموقوفين بتطوان | حوادث و حقوق

هذا ما تقرر بخصوص ''الزغبة'' أحد أخطر الموقوفين بتطوان

الموزع الحمداوي دخل طول وعرض في الغفولي والسرحاني | ثقافة و فنون

الموزع الحمداوي دخل طول وعرض في الغفولي والسرحاني

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.