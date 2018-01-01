تــرامب يدعم الاحتجاجات المناهضة للحكومة في إيران ﻿

أبدى الرئيس الأمريكي دعمه للاحتجاجات المناهضة للحكومة في إيران، غير أنه مقبل خلال أسبوعين على اتخاذ قرار فيما يتعلق بالسياسة الأمريكية اتجاه الجمهورية الإسلامية يبدو فجأة أنه محفوف بمخاطر أكبر

"شـــوف تيفي"

أبدى الرئيس الأمريكي دعمه للاحتجاجات المناهضة للحكومة في إيران، غير أنه مقبل خلال أسبوعين على اتخاذ قرار فيما يتعلق بالسياسة الأمريكية اتجاه الجمهورية الإسلامية يبدو فجأة أنه محفوف بمخاطر أكبر مما كان عليه الحال قبل أسبوع.

وفــي هذا الصدد انصبت الاحتجاجات في عدة مدن إيرانية على مدى الأيام الستة الماضية على الأوضاع الاقتصادية، الشيء الذي يجعل "ترامب" أ يقرر ما إذا كان سيستمر في استثناء صادرات النفط الإيرانية من العقوبات الأمريكية بموجب الاتفاق النووي الدولي المبرم مع طهران.

وكان الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى العالمية في العام 2015 قد أدى لتخفيف الضغوط الاقتصادية على طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي، وقد تكررت انتقادات ترامب لهذا الاتفاق ووعد بالتفاوض على اتفاق أفضل. وسيكون فرض العقوبات من جديد بمثابة نهاية الاتفاق.

وقال "ريتشارد نفيو" الذي شارك في صياغة سياسة العقوبات في البيت الأبيض خلال عهد الرئيس باراك أوباما إن إحياء العقوبات على سلعة التصدير الرئيسية لدى إيران سيتيح لطهران أن تؤكد أن الولايات المتحدة هي بالفعل سبب مشاكلها الاقتصادية، واسترســل قــائلا: لنقل إن ترامب يميل لعدم تجديد الاستثناءات . حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء .

هــذا وتزيد من الصعوبة التي يواجهها في اتخاذ تلك الخطوة الآن لأن ذلك سيفيد النظام في الوقت الحالي على نحو لا أعتقد بصراحة أن الإدارة سترغب فيه".