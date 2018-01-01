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هذه حقيقة مشاركة الوداد للمرة الثانية في مونديال الأندية

بتاريــخ : 3 يناير 2018 / 13:58 هذه حقيقة مشاركة الوداد للمرة الثانية في مونديال الأندية | سبور
هذه حقيقة مشاركة الوداد للمرة الثانية في مونديال الأندية
بعد تداول أخبار في الآونة الأخيرة تفيد بأن نادي الوداد البيضاوي لكرة القدم سيشارك للمرة الثانية في مونديال للأندية، قال تركي الشيخ رئيس الإتحاد العربي لكرة القدم، أن الإتحاد يجري مفاوضات مع

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بعد تداول أخبار في الآونة الأخيرة تفيد بأن نادي الوداد البيضاوي لكرة القدم سيشارك للمرة الثانية في مونديال للأندية، قال تركي الشيخ رئيس الإتحاد العربي لكرة القدم، أن الإتحاد يجري مفاوضات مع الإتحادات العربية بغرض إعادة إحياء البطولة العربية للأندية بصيغة جديدة مع إمكانية مشاركة الفائز بها في كأس العالم للأندية 2019 التي ستنظمها أبو ظبي دجنبر.

وأضافت يومية الصباح في عددها الصادر يومه الأربعاء نقلا عن تصريحات تركي آل الشيخ، فإن الإتصالات جارية مع الإتحادات العربية والإتحاد الدولي، من أجل إحياء البطولة وإضفاء طابع رسمي عليها، هناك شبه اتفاق رسمي مع الفيفا على اعتماد البطولة العربية للأندية بطولة رسمية لدى الجهاز الدولي.

وبهذا فإنه من المقرر أن يُصر الإتحاد العربي على مشاركة بطل الدوري أي الوداد البيضاوي بالنسبة للبطولة الوطنية وسيكون أمام الفريق الأحمر فرصة ثانية للمشاركة في مونديال الأندية إذا توج بطلا لكأس العرب.

 

 

 

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