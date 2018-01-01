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رجال الحموشي يتفاعلون مع شريط ''فيديو'' يظهر اعتداء خطير داخل ملهى ليلي بالرباط

بتاريــخ : 3 يناير 2018 / 13:33 رجال الحموشي يتفاعلون مع شريط فيديو يظهر اعتداء خطير داخل ملهى ليلي بالرباط | مجتمع
رجال الحموشي يتفاعلون مع شريط ''فيديو'' يظهر اعتداء خطير داخل ملهى ليلي بالرباط
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 3 يناير الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 24 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك بعدما ظهر في

''شــوف تيفي''

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 3 يناير الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 24 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك بعدما ظهر في شريط فيديو منشور على شبكة الإنترنت، وهو يشارك في تبادل للعنف بواسطة سلاح أبيض في ملهى ليلي.

وحسب ''بلاغ '' توصلت به ''شوف تيفي'' تفاعلت مصالح الأمن الوطني قد بجدية مع تسجيل فيديو تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لتبادل العنف بين مجموعة من الأشخاص أمام الباب الرئيسي لملهى ليلي كائن بمدينة الرباط.

وقد أوضحت إجراءات البحث المنجزة في هذه القضية، أن مواطنا مغربيا مقيما بدولة خليجية دخل في خلاف مع أحد الزبائن أثناء تواجده بالملهى الليلي المذكور، وهو ما دفعه لاستقدام أصدقائه بغرض المشاركة في الاعتداء الجسدي، حيث تطور الأمر إلى تبادل للعنف فيما بينهم.

هـــذا وقد أسفرت التحريات عن تشخيص هوية جميع المشاركين في الاعتداء، حيث تم توقيف واحد منهم والذي تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية، البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، بينما لازالت الأبحاث متواصلة بغرض توقيف باقي المشاركين.

 

 

 

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شوف تيفي اعتقال توقيف ملهى ليلي الرباط

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