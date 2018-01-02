بسبب المنتخب المحلي.. الوداد البيضاوي يعتمد على بعض لاعبي الأمل أمام النهضة البركانية ﻿

وجه رشيد بنمحمود المدرب المساعد في فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم الدعوة لـ 18 لاعب لمواجهة نهضة بركان برسم مؤجل الدورة السابعة من البطولة الوطنية الاحترافية.

شوف سبور

وجه رشيد بنمحمود المدرب المساعد في فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم الدعوة لـ 18 لاعب لمواجهة نهضة بركان برسم مؤجل الدورة السابعة من البطولة الوطنية الاحترافية.

اللائحة المذكورة خلت من نجوم النادي الأحمر ويتعلق الأمر بكل من أشرف بنشرقي، إسماعيل الحداد، وليد الكرتي، صلاح الدين السعيدي، زكرياء الهاشيمي ومحمد الناهيري وذلك لإلتزامهم مع المنتخب المحلي، فيما استعان مساعد المدرب ببعض لاعبي فريق الأمل، وفيما يلي اللائحة المستدعاة:

حراسةالمرمى:|زهير لعروبي/بدر الدين بن عاشور

الدفاع :أيمن الشباني/أشرف داري / بدر كدارين /أمين العطوشي /فهد أكتاو/يوسف رابح /نعيم أعراب/عبد اللطيف نوصير / محمد واتارا .

الوسط:رشيد حسني/ابراهيم النقاش /عبد العظيم خضروف /

الهجوم :أمين تيغزوي/ محمد أولاد /هشام المساكي /غيوم نكيز داهو

تجدر الإشارة إلى أن المباراة بين الوداد البيضاوي ونهضة بركان ستجرى يوم غد الخميس بملعب الأخير بوجدة على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال.