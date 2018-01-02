مـــــثير.. بعد فضيحته الجنسية .. هــا شنو كيدير الفنان ''أحمد شــوقي'' لأجل رد الاعتبار لنفسه عبر ''فيسبوك'' وهاكيفاش تم الرد عليه.. ﻿

بعد أيام قليلة من تفجير فضيحة علاقته الجنسية مع فتاة مغربية تقيم بفرنسا ، أصدر الفنان ''أحمد شوقي'' أغنيتين جديدتين بشكل متتالي ولتزامن عمله الفني مع خروج فضيحته إلى الرأي العام الوطني المغربي تفاعل

شوف تيفي

بعد أيام قليلة من تفجير فضيحة علاقته الجنسية مع فتاة مغربية تقيم بفرنسا ، أصدر الفنان ''أحمد شوقي'' أغنيتين جديدتين بشكل متتالي ولتزامن عمله الفني مع خروج فضيحته إلى الرأي العام الوطني المغربي تفاعل العديد من رواد ونشطاء ''فيسبوك'' مع ''انساها'' و ''بدونك'' بتعاليق قاسية تكشف عن مدى تأثر محبيه من الفضيحة التي تلاحقه وتكتمه عن للإفصاح عن رأيه في الموضوع.

وفــي هذا الصدد توصلت ''شوف تيفي'' برسالة توصل بها العديد من أصدقاء ''أحمد شوقي'' عبر تطبيق ''واتساب'' حيث يطالبهم بالتعليق له والتعبير عن قربهم منه لاسيما في هذه المرحلة العصيبة التي يعيشها مع جمهوره بعدما تخلى عنه فجأة وينتظر تطورات القضية الثقيلة التي تلاحقه وظهور مستجدات علاقته بالفتاة المقيمة بفرنسا والتي من المنتظر أن تخرج إلى وسائل الإعلام بوجه مكشوف في أي لحظة.

هــذا ومباشرة بعد نشر أحمد شوقي إصداراته الجديدة ، تداولتها العديد من الصفحات الفيسبوكية، ما جعل آلاف النشطاء يتفاعلون معه بكثافة، حيث استغل العديد منهم الفرصة لتوجيه انتقادات لاذعة له، معبرين عن صدمتهم الكبيرة من العلاقة التي جمعت أحمد شوقي بالفتاة بالرغم من أنه متزوج وله أطفال.

ومن جهة أخرى أشار آخرون إلى أن مستوى أغانيه الجديدة ضعيف جدا، مؤكدين بأن توقف التعاون بينه وبين ''ريدوان'' كان سببا في تراجع مستواه الفني.