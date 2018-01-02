جامعة لقجع تزف الخبر السار لأندية البطولة الوطنية ﻿

طلبت أندية البطولة الوطنية الاحترافية من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تمديد فترة الانتقالات الشتوية حتى يتسنى لها اختيار محترفين جددا خلال مشاركتهم مع منتخبات بلدانهم في كأس إفريقيا

شوف سبور

طلبت أندية البطولة الوطنية الاحترافية من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تمديد فترة الانتقالات الشتوية حتى يتسنى لها اختيار محترفين جددا خلال مشاركتهم مع منتخبات بلدانهم في كأس إفريقيا للمحليين التي تستضيفها بلادنا إلى غاية رابع فبراير المقبل.

ومن جهته، استبعد مصدر مسؤول أن ترفض الجامعة طلب الأندية خصوصا أنه سيكون في مصلحة البطولة الاحترافية لأنه سيمكن الفرق الوطنية التعاقد مع أفضل اللاعبين على الصعيد الإفريقي.

وأضاف المصدر ذاته أن قرار الجامعة بتمديد الميركاتو الشتوي رهين بموافقتها على الترخيص للأندية بتعزيز صفوفها في فترة الانتقالات الشتوية بعدما سبق لها أن هددت بميركاتو أبيض بسبب كثرة الديون المتراكمة على الأندية، وذلك حسب ما كشفت عنه يومية الأحداث المغربية في عددها ليومه الأربعاء.

تجدر الإشارة، إلى أن الميركاتو الشتوي انطلق في 20 دجنبر الماضي ويستمر إلى غاية 17 يناير الحالي غير أن تزامن اختتامه مع تواصل منافسات الشان دفع الأندية إلى طلب تأجيل انتهاء الميركاتو.